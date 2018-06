Las cartas que no llegan a Aldán

La parroquia de Aldán tiene una lucha con Correos para que las cartas lleguen debidamente a los buzones. El caso es que está generando problemas de impagos por los recibos que no llegan en período voluntario, como denuncia una vecina que, por contra, sí recibió una multa y el IBI pero con recargo.

Harta de la situación de que no llegue el correo debidamente a su buzón, la vecina de Aldán V.F., decidió presentar una queja en Correos en la que expone que no recibe el correo, que le llegan cartas que no son suyas, que no le llegó una multa de tráfico en vía ordinaria porque la cartera la dio por desconocida cuando dice que lleva viviendo en la misma casa desde hace 25 años y que, por contra,sí le llegó la multa pero con recargo. Culpa de la situación a la cartera habitual ya que cuando está de baja y la sustituyen, las cartas sí llegan como ha sido el caso de la multa con recargo. Se lamenta que en lugar de pagar los 100 euros de esta sanción incicial ha tenido que abonar 225. Esta vecina asegura que el problema de las cartas no solo lo padece ella sino todos los vecinos de la parroquia.

Con respecto a la multa añade que cuando se la puso la Policía por estacionar en una acera mientras iba a la oficina del agua, intentó pagarla en la misma jefatura, pero le dijeron que tenía que esperar a que le llegara la notificación a su casa. Pasó el tiempo y la notifiación no llegaba hasta que cambió la cartera y apareció, pero con el ecargo.

Dice que viven con tensión porque también le ha pasado lo mismo con los recibos del IBI, que le llegan de vez en cuando y ahora se ha encontrado con un embargo en el banco porque solo consta que está pagada la constribución de 2016 ya que los recibos de 2013 a 2015 y los de 2017 y 2018 fueron de vuelta.

Señala que arrastran esta situación desde hace tiempo y que su hija a punto estuvo de perder un máster porque con ella no le llegaba la carta y gracias a que la sustituyó otra cartera, supuestamente por una baja, ésta indagó y le trajo la carta que estaba en Correos. Lo mismo le ocurrió con la invitación para la inauguración de la sede del Celta ya que su hija es socia del club a travé s de una cuñada suya, pero la carta le llegó días después de la fecha de inauguración