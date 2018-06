Cangas solo tendrá pediatra en el centro urbano por traslado de la que consulta en Aldán y O Hío

"Lógica preocupación". Es el sentimiento que expresan madres y padres de Aldán y O Hío al tener conocimiento de que la pediatra que atiende a sus hijos e hijas en la Casa do Mar de Aldán, María Cristina López del Olmo, se trasladará en las próximas semanas al centro de salud de Cangas para cubrir las bajas por vacaciones de los dos facultativos que prestan servicio en el centro urbano. El traslado veraniego no es una novedad, reconocen varias personas afectadas, porque se repite en los últimos años cada temporada estival, pero lo que le resulta más "preocupante" es que "hay intención de convertir ese traslado en definitivo" y centralizar en Cangas el servicio de pediatría para todo el municipio, ya que no hay especialistas suficientes.

Las familias repiten que Aldán y O Hío quedan bastante alejados del centro de la villa y las comunicaciones en transporte público (autobús) son escasas y muy escalonadas, lo que dificulta los traslados a quienes carecen de vehículo propio. Además, los dos pediatras que hay en todo el término municipal tienen que asumir todo el trabajo, lo que repercute en el incremento de los tiempos de espera para cada consulta. Algunas familias afectadas piensan trasladar sus quejas al Sergas y pedir soluciones "una vez más", aunque reconocen que es "bastante improbable que sirvan para algo".

El alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos, y el concejal de Sanidade e Servizos Sociais, Tomás Hermelo, dicen conocer el problema de escasez de médicos pediatras, que no es nuevo y se prolonga en el tiempo afectando especialmente a las parroquias, así como la posibilidad de que se centralice en servicio, pero no la inminencia de ese nuevo régimen, que intentarán aclarar con la Consellería de Sanidade para que se "garantice o servizo". Este periódico intentó ayer, sin éxito, conocer los pasos que dará el Sergas sobre este asunto.