Detenido un empresario de Cangas por presunto acoso sexual a una empleada menor de edad

La Guardia Civil detuvo al gerente de una empresa de Cangas, vecino de Aldán por la presunta comisión de un delito de acoso sexual a una empleada de 17 años. La detención se produjo el pasado viernes. Con ocasión de estas actuaciones, tanto el gerente como el administrador de la empresa fueron detenidos también por otro delito contra los derechos de los trabajadores.

Las investigaciones realizadas por el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Cangas se iniciaron a raíz de la denuncia presentada por la madre de la menor que, acompañada de su hija, denunció que la joven estaba sufriendo una serie de episodios de acosos sexuales por parte del gerente de la empresa donde se encontraba trabajando.

A raíz de esta denuncia en la que, además de evidenciarse las actitudes y comportamientos lascivos del gerente hacia la joven, que dieron lugar a su detención por un supuesto delito de acoso sexual en el ámbito laboral, se realizó una inspección laboral en la empresa.

Como resultado de esta inspección, que se llevó a cabo con el apoyo y la colaboración de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Pontevedra en Vigo, se detectaron graves irregularidades ya que todos los empleados, excepto uno que es familiar del administrador, estaban trabajando sin contrato, sin dar de alta en la Seguridad Social y con unos sueldos muy inferiores al salario mínimo interprofesional.

Como consecuencia de los resultados de la inspección, en la que también se detectaron importantes carencias en las medidas de seguridad e higiene en el trabajo, y sin perjuicio de los expedientes que se puedan incoar por vía administrativa, el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil procedió a la detención, tanto del administrador como del gerente de la empresa, por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores.

Una vez les fueron notificadas las detenciones, ambos quedaron en libertad con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sean citados. Las diligencias instruidas se entregaron en el Juzgado de Instrucción de guardia de Cangas.

Por su parte, el abogado Alfredo Iglesias, que representa al detenido quiso hacer público la versión del empresario. Señala que el día 11 de mayo, tras una inspección realizada en la empresa en la que se localizaron a dos personas sin encontrarse dada de alta en el la Seguridad Social fue detenido su cliente. Sostiene que el alta en la Seguridad Social estaba pendiente de la documentación para su adscripción y que a día con fecha del 14 de mayo dichos trabajadores figuran con contrato indefinido. Señala también que con fecha del día 8 de mayo una mujer de 17 años de edad presentó denuncia ante la Guardia Cvil manifestando que estaba trabajando para la empresa desde el día 2 d abril de 2018 sin estar dada de alta en la Seguridad Social. Añade que esa persona no estaba presente en el momento en el que los agentes actuantes se personaron en las instalaciones de la empresa y que dieron lugar a la detención del gerente. Alfredo Iglesias explica que al presentarse una denunciado por haber recibió "tocamientos y palabras sexuales intimidatorias" se activa un protocolo que conlleva la detención del presunto responsable, "sin más posibilidad para éste que acatar y soportar dicho procedimiento". Afirma que los detenidos fueron puestos en libertad en el cuartel de la Guardia Civil tras acogerse a su derecho de no declarar y que a día de ayer todavía no fueron requeridos por el juez para que comparezcan en el juzgado, "lo que minimiza la pesunta gravedad de la denuncia". Alfredo Iglesias asegura que los investigados están deseando comparecer en sede judicial para aclarar la situación y desvirtuar la denuncia efectuada por la trabajadora, "pues carece de motivo y de cualquier fundamento, lo que ha colocado a miss representados en una intolerable situación de indefensión. La presunción de inocencia es un principio constitucional que ampara un derecho fundamental inviolable y que debe ser respetado por la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".