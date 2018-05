Comienzan los trabajos en O Facho, pendientes del proyecto de musealización de Fomento

Con el sigilo debido se retomaron ayer las excavaciones arqueológicas en el Monte Facho, en Donón. Los trabajadores de la Diputación de Pontevedra procedían a realizar tareas de limpieza, es decir retirar las hierbas que cubren lo que en su día se puso al descubierto. La actuación se lleva a cabo a pesar de que el Ministerio de Fomento sigue sin establecer plazos de ejecución del proyecto de musealización, todavía pendiente de redactar. Estaba previsto que la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva (PSOE) viajara ayer a Madrid para mantener una reunión con responsables del Ministerio de Fomento y cerrar los proyectos de musealización, entre los que no aparecía el castro de O Facho, que está pendiente todavía.

El arqueólogo Diego Piay, al que la Diputación de Pontevedra encomendó los trabajos, rechazó hacer comentarios sobre la intervención sin pasar el filtro del gabinete de prensa. En un breve comunicado, este departamento de la Diputación de Pontevedra informó que "hoxe os traballos que comenzaron en O Facho son de limpeza de arbustos e plantas que afectan ao xacemento. O resto dos traballos de arqueoloxía non comenzará ate os primeiros días de xuño. Trátase ao longo deste días de preparar o lugar para que posteriormente podan desenvolverse o resto do traballo dos equipos de conservación". Pero no hubo autorización para hablar por teléfono con el arqueólogo.

Intervención

Según comunicó la presidenta de la Diputación de Pontevedra el pasado día 11 de mayo, la intervención comprende 1.300 metros cuadrados, en la cima del yacimiento en la zona actualmente visible del mismo, donde se recuperarán las estructuras y se finalizará de excavar aquellas que no se finalizaron en campañas anteriores. Carmela Silva destacó ese día que el objetivo en O Facho era completar los datos científicos existentes sobre el yacimiento al tiempo que se crea una área arqueológica homogénea restaurada para su aprovechamiento turístico.

El presupuesto de esta actuación se eleva a 257.462,80 euros. El pasado año se llevó a cabo una gran limpieza de maleza, con el fin de que estuviera visitable para el verano. La última intervención propiamente arqueológica fue en el año 2014.