Descubren un petroglifo en Anguieiro que estaba sin catalogar y que fue parte de un horno de 1928

Aparece en la zona de Anguieiro, en la parroquia de Darbo, un petroglifo que no estaba documentado y que fue descubierto por el dueño de la finca donde se pretendía construir una bodega. El descubrimiento fue realizado hace un año, pero no vio la luz hasta ahora, pendiente de la publicación de libro "Arqueología Computacional," en el que participan los tres arqueólogos que trabajaron sobre el hallazgo, Benito Vilas Estévez, Alia Vázquez Martínez y Miguel Carrero, los dos últimos pertenecientes a la Universidad de Santiago de Compostela y el primero a la de Vigo. Ahora, desde el gobierno municipal de Cangas se pretende poner en valor este descubrimiento, que confirma que O Morrazo es la comarca con mayor densidad de yacimientos de toda Galicia, con 1,86 por kilómetro cuadrado, según recuerda el arqueólogo Benito Vilas, que ayer presentó el trabajo. "Ten rexistrados cerca de 900 xacementos e aínda continúa a aparecer. É unha das zonas de maior densidade de xacementos de toda Europa, por non decir a que mías. Seguelle a comarca de Vigo, cunha densidade de 1,5 por kilómetro cadrado".

Los arqueólogos pusieron nombre a su descubrimiento. Oficialmente ya es el "Forno de Anguieiro". Las razones de esta denominación las explica Benito Vilas. "Pusémoslle forno porque supemos que esas pedras estaban nun forno tradicional de pan de a rúa Loureiro, que estivo funcionando desde o ano 1928 hata 1978. O apelido de Anguieiro é pola zona onde se atopa o petroglifo agora mesmo". Comenta Vilas que el petroglifo llegó a la citada finca en medio de otras piedras que habían sido retiradas del citado horno para construir en Anguieiro una bodega, proyecto que al final no fue para adelante. Asegura el arqueólogo cangués que el propietario de la finca de inmediato se dio cuenta de lo que había llegado entre las piedras enviadas para construir la bodega y decidió apartarlas. Es cuando decide comunicárselo a los arqueólogos que con posterioridad comunican el hallazgo a Patrimonio de la Xunta de Galicia. Comenta Benito Vilas que los descendientes de los propietarios de la panadería de la rúa Loureiro desconocían la que existiese. Manifiesta que es muy frecuente que se piense que es el trabajo de los canteros, nunca que fuera arte rupestre, una confusión que es bastante común, al parecer.

Benito Vilas afirma que es probable que el petroglifo localizado procediera de los que se encuentran en San Roque y no duda en señalar que se trata de un "petroglifo indultado".

Según señalan los tres arqueólogos en su estudio publicado en el libro antes mencionado, la relevancia del petroglifo "Forno de Anguieiro" reside " no solo en que permaneció inédito, sino también en su interesante historia. "Es un caso particular y paradigmático en el arte rupestre gallego, debido, por una parte, a que no se encuentra in situ y por la otra, a que fue indultado". Este petroglifo se compone fundamentalmente de combinaciones circulares que cubre n parcialmente toda la superficie grabada. Los arqueólogos están convencidos de que en un futuro próximo se podrá saber de qué afloramiento granítico fue extraído el panel, en función de los análisis geomorfológicos y estilísticos. "Sabemos que el afloramiento original debía contar con más grabados, ya que algunos de los motivos del petroglifo de Forno de Anguieiro se encuentran cortados".

El gobierno local busca ahora un lugar para poner en valor este descubrimiento, que bien puede ser una plaza o el Auditorio.