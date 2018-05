La protesta contra el colapso de tráfico por las obras en Rande concentra a unas 200 personas en Domaio

Apenas 48 horas después de ser "plantados" por los representantes del Ministerio de Fomento en Cangas para dar explicaciones sobre las obras en el puente de Rande y el colapso de tráfico que generan, los alcaldes de la comarca encabezaron ayer una concentración de protesta en Domaio que reunió a dos centenares de personas. Una cifra que no colma las expectativas de los convocantes, pero que estos justifican en la premura de la convocatoria y que, en cualquier caso, supone "un primeiro paso" en las movilizaciones si la situación persiste y no se dan soluciones. Así lo señalaron los regidores y otros representantes institucionales de Cangas, Moaña, Bueu y Vilaboa tras un manifiesto conjunto leído por la alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, en la explanada situada frente a la iglesia de San Pedro.

"Queremos denunciar con esta acción os prexuízos que a nefasta xestión das obras de ampliación da ponte de Rande están a provocar á nosa veciñanza desde o seu mesmo comezo", resumió Santos, que repasó las gestiones realizadas desde los concellos de O Morrazo para intentar solucionar el problema y los desplantes del Ministerio de Fomento, el más reciente el pasado viernes. En síntesis, los gobiernos municipales rechazan "a xestión de Fomento e Audasa" con respecto a las obras de ampliación, "polos problemas que están a ocasionar á veciñanza do Morrazo", reclaman que desde el Ministerio "recoñezan as molestias que nos estiveron a ocasionar e pidan desculpas" por el trato empleado, demandan "toda a información sobre as obras o antes posible" y que se abran los carriles centrales del puente en dirección Vigo también a los morracenses. Mientras tanto, solicitan al Gobierno estatal "a non aplicación do convenio que permite a suba das peaxes", dados los incumplimientos de la concesionaria, y que no haya que pagar por circular por el tramo afectado en tanto no finalicen las obras objeto de polémica.

Además de los alcaldes de Cangas, Moaña y Vilaboa -Xosé Manuel Pazos, Leticia Santos y José Luis Poceiro- y del concejal de Bueu Fidel Castro, en representación del regidor Félix Juncal, en la concentración participaron otros representantes municipales como los ediles cangueses Mercedes Giráldez y Mariano Abalo o los moañeses Marta Freire, Odilo Barreiro, Ezequiel Fernández, Aldán Santamarina y Javier Carro, así como miembros de distintos colectivos sociales de la comarca. También se hizo notar una nutrida representación del PSOE provincial con su secretario general, David Regades, a la cabeza y acompañado por la vicesecretaria política, Paula Fernández, y el secretario de Organización, Luis Piña, así como el actual portavoz del grupo municipal de la Marea de Vigo, Rubén Pérez, entre otros participantes.

Desde distintos frentes hay coincidencia en que Fomento no está haciendo las cosas bien. Los alcaldes insisten en que el proyecto inicial para ampliar el puente "discriminaba á veciñanza do Morrazo" al restringir su acceso a los carriles centrales y que fue "a presión dos catro gobernos e do tecido asociativo veciñal" la que obligó a cambiarlo. Aún así, los gobiernos municipales no asistieron a la "inauguración" de las alas de Rande, el 30 de diciembre, porque "non estaban acabadas" y solo servían de "coartada" para subir un peaje que consideran abusivo en función del servicio que se presta.

Las discrepancias con Fomento volvieron a visualizarse a mediados de febrero, cuando los alcaldes se enteraron "pola prensa e polas múltiples queixas da veciñanza" que las obras se retomaban y se cerrarían al tráfico los carriles centrales del puente por trabajos "de mantemento". Desde entonces los atascos se suceden y también las protestas y demandas de los afectados.