Las mujeres en Cangas piden plantar cara al gobierno "machista" de Rajoy

La Praza do Concello de Cangas volvió a acoger una concentración para exigir presupuesto para la violencia de género. Se trata de una acción apoyada por más de 300 organizaciones feministas que dio pié a movilizaciones en docenas de ciudades y villas . El colectivo Asociación Púrpura afirma que las feministas de Cangas plantan cara al gobierno machista de Mariano Rajoy.

"Estamos fartas e non imos parar, imos facer as rúas nosas ata que nos sintamos seguras, ata que este estado podre deixe de ser patriarcal. Dende a Agrupación de Mulleres Feministas de Cangas animámos a toda a veciñanza a sair as rúas para volver facer historia, para esixir os orzamentos que mercemos", señala este colectivo feminista que vuelve a lidear las movilizaciones contra la desigualdad en Cangas.