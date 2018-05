Leonardo rial "É o premio máis importante; o que me entrega a miña xente"

Xa jubilado, Leonardo Rial recibe este prestixioso premio Xohán de Cangas, a creación artística. Entusiasta do gravado, dedicou gran parte da súa vida a experimentar nas suas distintas técnicas, ao tempo que traballaba nunha fábrica en Vigo, donde aún vive medio año; e o uotro o pasa en su Vilariño natal, donde nació en el año 1953.

-Din de vostede que é un artista máis conocido fora de O Morrazo que nel

-Pois teñen razón. Fixen toda a carreira en Vigo. Alí empecei nos años ochenta na Escola de Artes e Oficios e foi no año 1993 cando descubrín o gravado, por mediación dun grabador cubano. Impesionomume o seu trabllo. É un arte aberto e vanguardista. Tiven premios en Francia, Madrid, Cadaqués y Bulgaria. Neste último país sí que son moi coñecido.

-Que intentou con gravado?

-Investigar nas suas distintas técnicas. O gravado fai tempo estaba relacionado coa impresión, utilizábase moito para reproducir cadros famosos. Hoxe é un arte en se mismo. De feito, na última feira na que estiven en Madrid, xa no se chamaba gravado, sino arte multidisciplinar .É ol futuro. É certo que o óleo segue sendo o óleo, pero o gravado é o futuro.

-Vívese deste arte?

-No. Eu o teño coma unha afección a que lle dedicó tempo. É algo que gustoume sempre. Tivem un taller en Vigo, na calle Ramil, para enseñar un pouco lo que era o gravado, pero meu oficio foi outro: trabalei 40 anos nunha empresa en Vigo.

-Esperaba que, agora xa xubilado, a xente de Cangas acordaríase de vostede desta maneira.

-Non mo esperaba, a verdad.e Sono de Vilariño peromiñai carreirr artística fixena en Madrid, Francia e, sobre todo, Bulgaria. A miña inquietude era saber que pasaba fora de España con gravado, se miña obra encaixaba. Creo o conseguín.

-Que lle parece o premio que se lle concede?

-É o máis importante da miña vida. É o recoñecemento do meu pobo. Ten esa connotación sentimental que o fai especial. Espero que esto me axude a expoñer miña obra en A Capela do Hospital. É un lugar emblemático, onde sempre quisen exponer. Teño en mente un proyecto para A Capela do Hospital.

-Como recibiu a nova?

-Con gran alegría. Comonicoume ó director do Auditorio de Cangas. Díxome que salira elexido por unanimidade para recibir este premio Xohán de Cangas.

-Agora que está xubilado terá máis tempo para dedicarse al gravado, a su gran pasión?

-Sí. Insisteo estou pensando nun montaxe para A Capela do Hospital, ese es o meu gran proxecto agora mesmo.