El PP advierte de que el marisqueo de Moaña no puede arriesgarse a más vertidos fecales

El Partido Popular de Moaña llevará al pleno el problema de contaminación de fecales en el frente marítimo del casco urbano y en Samertolaméu, en Meira. El portavoz del PP, José Fervenza, va a presentar una moción después de conocerse que los resultados de algunas de las muestras que recogió el departamento autonómico de Augas de Galicia el pasado 13 de abril, dieron contaminación por fecales, con niveles altos. En concreto en la desembocadura del Pontillón y en una salida de aguas pluviales bajo el paseo marítimo de Moaña, a la altura de la plaza de abastos. Augas de Galicia controló hasta 14 puntos de salidas de aguas al mar que pudieran generar focos de contaminación.

Fervenza considera, después de lo que manifestó la alcaldesa el pasado 25 de abril de que las aguas de A Xunqueira y de Meira tienen una calificación de excelente, que no "podemos deixar que nos sigan enganando". Recuerda que cuando hubo el conflicto por el riesgo de cierre de la zona de marisqueo debido a los focos de fecales, la regidora manifestaba que en el Concello no tenían constancia de que hubiera contaminación "e agora se demostra todo o contrario". En vista de los resultados de Augas de Galicia, Fervenza dice que la alcaldesa no puede seguir mostrándose convencida de que la contaminación no es por el aliviadero de Meira "pois nunha analítica de Augas do 6 de abril os resultados foron de 13 millóns de coliformes totais e casi un millón de unidades de coliformes fecais en 100 mililitros de auga cando o límite permitido é de 100 coliformes". Recuerda también los resultados de las analíticas de Augas de Galicia, del día 13 de abril, con 44.000 coliformes totales en una salida de aguas pluviales bajo el paseo marítimo y 6.800 de fecales; o en la propia desembocadura del río Pontillón, con 28.000 de coliformes totales y 9.100 de fecales en 100 mililitros de agua.

El portavoz del PP asegura de igual manera que el Concello ha recibido varios requerimientos de Augas para que subsane la contaminación "sen facer caso ningún ás advertencias e despois veñen os problemas para o sector do mar". Reconoce que desde abril la situación es evidente que mejoró porque ha dejado de llover y la depuradora no alivia tanto al mar "pero a situación é todavía de moito risco porque teñen que dar bos resultados as analíticas que efectúe o Intecmar no próximo ano. Desgraciadamente os resultados malos que se deron en xaneiro e febreiro non se poden eliminar do historial e polo tanto quedan rexistrados. Hai que ter en conta que xa existen tres resultados moi malos e con un máis que sexa malo, teríase que cambiar a praia a Zona C". Por eso que Fervenza dice que si desde el gobierno se sigue mintiendo de que todo está bien y no se toman medidas urgentes para solucionar los vertidos, cuando lleguen las lluvias se volverá al mismo problema. En la moción, el PP pide que el Concello inspeccione y controle los vertidos de aguas fecales, revise la red municipal de alcantarillado y elabore un informe mensual por parte de la Consellería de Medio Ambiente. Insta también al Concello a ampliar la red separativa de pluviales y eliminar los vertidos en esta legislatura.