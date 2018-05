La renovación de la red de abastecimiento en el centro de Bueu costará 450.000 euros

La renovación de la red de abastecimiento de agua de los dos principales viales del centro de Bueu, Pazos Fontenla y Montero Ríos, tendrá un coste estimado de casi 453.000 euros. Así se desprende de los dos proyectos que la concesionaria de este servicio, Aqualia, ha entregado al concello para que este ponga en marcha unas actuaciones que completarían prácticamente al cien por cien la modernización de las tuberías en todo el casco urbano del municipio.

La intención del gobierno local es la de reemplazar las obsoletas tuberías de fibrocemento que existen en ambas calles por otras de fundición, eliminando de este modo los problemas puntuales de roturas y fugas que afectan a la traída de agua en el centro de Bueu- De este modo, el plan contempla la sustitución de 2.194 metros de tubería en Pazos Fontenla (ya que las canalizaciones van por ambos márgenes de la calle) con una inversión de 285.277 euros. En Montero Ríos se prevé actuar sobre 1.199 metros de red, con un coste estimado de 167.716 euros. En ambos casos se incluye la dotación de hidrantes (puntos de abastecimiento para vehículos de emergencias), bocas de riego y arquetas, así como una partida para la adaptación de las acometidas ya existentes y para la realización de los by-pass necesarios durante las obras. La estimación del plazo de ejecución de los trabajos es de tres meses.

El alcalde de Bueu, Félix Juncal, destaca que el material elegido no solo garantiza una mayor durabilidad, sino también un mejor servicio, toda vez que las nuevas tuberías soportan una presión mayor, algo de lo que se beneficiarán las partes más bajas de la red. El regidor apunta que es "necesario renovar eses metros de tubería que teñen unha certa antigüidade para evitar esas averías que de forma periódica se producen en certas zonas". No menos importante será el hecho de sentar las bases para el establecimiento de un doble circuito en la red de abastecimiento del casco urbano, aprovechando las válvulas que en su momento se dejaron en calles como Francisco Escáneo o Alexandre Bóveda. "Se se produce unha avaría nun punto determinado da rede poderíamos limitala so a esa zona, dando auga ao resto polo circuito alternativo", explica Juncal.

El concello buenense no renuncia a su idea primigenia -expuesta en varias ocasiones a lo largo de los últimos años- de incluir la renovación de la red de agua en estos viales en un proyecto más ambicioso de reurbanización, como sería en el caso de Pazos Fontenla, vial de titularidad autonómica. "Non se debe demorar moito esta decisión", apunta Juncal. En caso de que así fuese, además de la renovación de servicios trataría de incluirse la instalación de colectores para separar las aguas pluviales de las fecales.