El grupo Capercaillie estará presente en el XXXIV Festival Intercéltico do Morrazo. Carpecaillie lo componen algunos de los músicos célticos más solicitados del mundo. La vocalisa principal Karen Matheon_poseedora de una garganta tocada por Dios, según dijo Sean Connery_ está considerada como una de las más finas cantantes escocesas, con un amplio registro en una serie de álbumes en solitario y también en colaboraciones a nivel mundial. Además de participar en conciertos como Tranastlantic Sessións, o llevar la dirección artística de Celtic Connections de Glasgow, Donald Shaw (acordeón, teclados) es continuamente requerido como productor y compositor. Más recientemente también destacó por la banda sonora de laexistosa serie de la BBC1, "Hebrides-Island On The Edge." Charlie Mckerron, el violinista de la banda de la costa Este, también es reconocido por sus habilidades de compositor y proyectos paralelos, incluyendo su papel como violinista en el supergrupo Sessión A9.

La formación está integrada por Karen Matheson, Donald Shaw, Charlie McKerron, Manus Lunny, Michale McGoldrick, Ewen Vernal, David Robertson y Che Beresford.