Abalo tilda de patético que el PP crea que se inventa una mámoa en la zona de A Rúa

La existencia de una mámoa en A Rúa y la clasificación como zona verde ambas márgenes del acceso a la autovía, desde la rotonda del Gordo hasta la de A Rúa, provoca una nueva contienda entre el ex concejal de Urbanismo, Rafael Soliño (PP) y el actual, Mariano Abalo (ACE). El edil de esta formación política en el gobierno responde duramente a Soliño, sobre todo en lo que respecta a la existencia de una mámoa frente al colegio de A Rúa, detrás del aparcamiento, donde hay un eucaliptal,y que Soliño no dudó en calificar este hallazgo de sospechoso porque no figuraba en ningún inventario realizado por las empresas que con anterioridad tuvieron el encargo de elaborar el Plan Xeral de Cangas, que son Arteplan y Consultora Galega. Mariano Abalo afirma que es patético que un "pretendido" técnico como Soliño "chegue ao ridículo de insinuar que o concelleiro de Urbanismo inventouse una mámoa, cando nin tan siquera unha persoa imbécil o indocumentada debería ignorar que é obriga Monsa, a empresa redactora, recoller todo o catalogado como ben patrimonial, a menos que Soliño pretenda que Monsa incumpra a lei ou que Patrimonio actúe en consecuencia. Pero bueno, si Soliño non entendeu que pasou con Mercadona tampouco vai entender isto, que por razóns culturáis e de seguridade xurídica existe a obriga de respectar os bens patrimoniais", manifiesta Mariano Abalo.

Añade el portavoz de ACE que Rafael Soliño tuvo cuatro años en un cajón el PXOM y agora tenga la desfachatez de cargar contra el trabajo de los demás. "O seu balance foi moi malo para Cangas. Estamos dispostos a entender a súa inutilidade, pero non é de recibo que agora, por riba, pretenda dinamitar dende o principio so traballos de redacción del PXOM. Acusa a Soliño de hacer clientelismo político puro y duro en su etapa con máximo responsable del urbanismo de Cangas.

Mariano Abalo no menciona nada respecto a la situación en la que el borrador deja el vial que hay entre la rotonda de O Gordo y la de A Rúa. Señala el edil que el próximo día 24 de mayo se celebrará la reunión del Consello Sectorial de urbanismo, que garantizará tanto la participación, mejorará el trabajo de redacción con las aportaciones que se recojan al documento y será quien determine un respaldo mayoritario que le de sentido al documento.

Mariano Abalo invita al Partido Popular a que abandone su política de brocas "de pouca estopa" e pase a tener un papel serio nos traballos de redacción do Plan Xeral, que en esta fase se pueden definir objetivos y ubicaciones, como la del CAR, el Suelo Industrial o el futuro de Massó.

El PP afirma que no puede realizar aportaciones al borrador porque no tiene el documento, del que no se facilitaron copias.