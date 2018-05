Una seña de identidad de Bueu que sale a flote

La flota de embarcaciones tradicionales de la Asociación Os Galos tendrá en breve un nuevo miembro. Los trabajos para la construcción de un bote polbeiro están a punto de concluir, bajo la dirección del carpintero de ribera Manuel González "Purro", después de más de un año de trabajo. La embarcación ya tiene nombre, "Vila de Bueu", y tendrá una eslora de cinco metros. Todo el proceso ha quedado grabado en un documental que en estos momentos está en fase de montaje. La botadura y bautizo oficial de este nuevo miembro de la familia de Os Galos será durante el verano.

Manuel González, más conocido como "Purro", lleva varios años jubilado como carpintero de ribera. Pero dice el refrán que el que tuvo retuvo. Y él sigue llevando su oficio en la sangre. Cuando desde el Concello de Bueu y la Asociación Os Galos le propusieron dirigir el proceso de construcción de un nuevo bote polbeiro no tuvo muchas dudas. "Está estupendo, cunha gran vitalidade e en plena forma. Durante os traballos metíase debaixo do barco, traballou no calafateado... Está feito un rapaz", asegura Víctor Domínguez, de Os Galos. Esta embarcación forma parte de la cultura marinera de Bueu, una de las señas de identidad que forma parte de su ADN.

El trabajo está a punto de ver la luz. O quizás lo más correcto sería decir que está a punto de sentir y navegar por el mar de Bueu. Después de más de trece meses de esfuerzo el bote polbeiro "Vila de Bueu" está muy cerca de su botadura. El objetivo no era solo construir una nueva embarcación, sino que este proceso fuese además una especie de taller práctico para mostrar el oficio de carpintero de ribera. En la construcción del "Vila de Bueu" participaron más de una quincena de personas y hay algunas que parecen apuntar maneras. "Hai un grupo de entre 8 e 10 que se ven capacitados para colaborar e facer cousas, son os alumnos aventaxados de Purro", manifiesta Víctor Domínguez. En la construcción del "Vila de Bueu" han participado vecinos de la propia localidad y de lugares como Vilariño o Marín de edades de lo más diversas.

Desde el primer momento se apostó por hacer especial a este nuevo bote polbeiro. Por ello su eslora es un poco más grande de lo habitual. "Normalmente eran de catro metros, pero este ten cinco", apuntan desde Os Galos. La madera elegida para su fabricación es básicamente de roble y de pino. La primera se empleó para el armazón del "Vila de Bueu". "A madeira de carballo é máis forte e resistente e por iso a usamos para a quilla, colastre e as cadernas, entre outras", ilustra Domínguez. Mientras, la de pino se destina sobre todo al forro de la embarcación, como los corredores y bancos, añade. Con los sobrantes de toda esa madera Víctor Domínguez está realizando una maqueta a escala del "Vila de Bueu", de unos 80 centímetros y respetando las medidas originales del bote polbeiro.

Para concluir el parto de este nuevo miembro de la familia de Os Galos queda la colocación de los elementos de hierro en el timón, castillos y en la proa, así como la vela de la embarcación. Estará fabricada con un material sintético que simula el algodón y tendrá una superficie de 20 metros cuadrados.

La construcción del "Vila de Bueu" se ha prolongado más de lo que se esperaba inicialmente. A estos trece meses de trabajo hay que añadir un año previo para la reparación y puesta a punto de la maquinaria del taller de Os Galos, algo que asumió el Concello de Bueu. El aspecto económico ha sido otro de los quebraderos de cabeza para la asociación debido a los trámites administrativos para acceder y cobrar las subvenciones. De hecho fue el propio Purro el que adelantó dinero de su bolsillo para comprar la madera. "Coa subvención do ano pasado que recibimos do Concello, que a cobramos este ano por fin puidemos pagarlle a Purro. Aínda por enriba de que vén a facer este traballo non podíamos deixalo cun pufo", subraya Domínguez. La asociación se ha visto incluso en la obligación de buscar socios patrocinadores entre empresas y comercios para poder acabar los trabajos y comprar el material que resta, como el hierro o la vela, a la espera de cobrar la siguiente subvención.

Os Galos espera que en breve el "Vila de Bueu" pueda surcar las aguas de la ría. La documentación del bote está en regla y se podrían realizar ya las preceptivas pruebas de navegación. La botadura oficial y la presentación en sociedad del nuevo bote polbeiro será probablemente durante el verano, bien en el marco del Encontro de Embarcacións Tradicionais o como un acto independiente.

Con esta inminente incorporación O Galos contaría con ocho dignos representantes de la flota y carpintería artesanal: tres botes polbeiros [incluyendo el que está en proceso], una dorna polbeira, un xeiteiro, una trainera y sendas dornas que en estos momentos están en la cetárea de Petís. "A experiencia foi moi fermosa e instrutiva. Foi todo moi positivo, salvo o marrón económico no que nos metemos", concluyen desde la asociación buenense.

Todo el proceso ha sido filmado para dejar constancia de este maravilloso oficio a través de un documental. Durante estos meses también recibieron la visita de un equipo de "Aquí la tierra", un espacio de Televisión Española (TVE). Precisamente el programa en el que aparece el bote polbeiro de Bueu se emitirá el próximo miércoles 16 de mayo a través de La 1.