Mornura no actuará en actos religiosos como protesta por la actitud del cura con su organista

La asociación músico vocal Ni fú-Ni fá-Grupo Mornura dejará de participar en los actos religiosos que organice la parroquia de Cangas o las cofradías por desacuerdo con el párroco en relación a las desavenencias que este mantiene con el organista del grupo, al que ha retirado las competencias sobre la agrupación de la Virgen de Fátima. En un escrito entregado a este periódico, los representantes de Mornura, que dicen estar respaldados por sus 25 integrantes, "quiere solidarizarse con el organista David González Avilés, ya que el cura párroco, don Severo Lobato, le ha sacado la dirección de la Virgen de Fátima después de 26 años como presidente", señalan, y añaden que el motivo alegado es únicamente "su situación sentimental".

González Avilés es organista de la iglesia excolegiata de Cangas y también del grupo Mornura. Sus compañeros aseguran que, ante la situación que padece por la decisión del cura, "no se ve arropado ni por la Coordinadora de Cofradías de Semana Santa ni por el Consejo Parroquial" y consideran injustificada "semejante invasión de su vida privada. Por estos motivos, han "acordado dejar de actuar en los actos religiosos" promovidos tanto por las cofradías religiosas como por la propia parroquia, apoyando a David en su intento de recuperar la presidencia de Fátima".

La decisión de Mornura de no participar en ese tipo de actos se ciñe a los organizados desde la institución religiosa y las cofradías, no a los que se promuevan por parte de terceros. "Queremos hacer constar que el grupo seguirá actuando en las ceremonias religiosas (de particulares), que son ajenas a esta injusta represalia" que toma el párroco ante una "situación sentimental" que se corresponden con una nueva realidad social y que incluso no desentona con el "aperturismo" del papa Francisco.

Cambio de local

Las desavenencias por este asunto se han ido acentuando en las últimas semanas y la Asociación Músico Vocal Ni fú-Ni fá-Grupo Mornura ha optado por abandonar el centro parroquial como local de ensayos -que utilizaban desde hace años- y han gestionado con el Concello unas nuevas dependencias con esa finalidad. "Queremos hacer público que hemos solicitado y obtenido del Concello de Cangas un local para los ensayos del grupo, puesto que hasta ahora lo hacíamos en el centro parroquial, por cuyo uso damos las gracias al anterior cura párroco, don Jesús Barreiro Vázquez (D.E.P.), que nos lo concedió en su día", remacha el escrito remitido y firmado por el "director y miembros del grupo".