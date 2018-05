La excavaciones en O Facho se retoman el próximo día 22

La presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, anunció ayer el inicio de las esperadas excavaciones arqueológicas en el Monte Facho, obras que se enmarcan dentro del protocolo firmado con el Ministerio de Fomento para la puesta en valor de los yacimientos galaicos romanos de la provincial. Los trabajos, tras conseguir la autorización de Patrimonio, comenzarán el martes, 22 de mayo y se extenderán durante seis meses. Según manifestó la propia Carmela Silva, la intervención comprende 1.300 metros cuadrados en la cima del yacimiento y en la zona visible del mismo, donde se recuperarán las estructuras y se finalizarán las excavaciones, aquellas que no se habían terminado en actuaciones anteriores. La presidenta de la Diputación destacó que el objetivo en O Facho era completar los datos científicos existentes sobre el yacimiento al tiempo que se crea un área arqueológica homogénea restaurada para su aprovechamiento turístico por parte de las personas visitantes.

El presupuesto previsto para esta actuación es de 257.462,80 euros y los trabajos serán ejecutados por personal de la Diputación de Pontevedra, bajo la dirección del arqueólogo Diego Piay. Tras finalizar la actuación, será el Ministerio de Fomento quién tome el relevo de la Diputación con el inicio de la musealización del yacimiento. Carmela Silva también informó que, al igual que sucedió en el resto de los yacimientos en los que la Diputación intervino, "fixaremos tramos horarios para que as persoas interesadas poidan coñecer o traballo que o noso equipo de arqueoloxía está a acometer no Facho".

Mientras esto sucede, las aras y otras piezas encontradas en el yacimiento de O Facho siguen acumuladas en el sótano del Auditorio Municipal, justo debajo del escenario, a la espera de ser trasladados a otro lugar. Ahora, el gobierno municipal ya no baraja la posibilidad de llevar las piezas al Museo Provincial de Pontevedra. Para muchos miembros del gobierno municipal, este compromiso está roto, tras tres años de espera. Ahora también se considera que el Museo de Pontevedra no es el mejor sitio para que estén las piezas rescatadas del yacimiento de O Facho. Incluso se tanteó la posibilidad de que se musealizará en la Casa do Pobo. Pero según se desprende de la información facilitada ayer por la Diputación de Pontevedra, va a ser el Ministerio de Fomento quien se ocupe de la musealización.