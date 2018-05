Cangas métese en danzas

O investigador Miguel Sotelo, a musicóloga Xulia Feixoo e o antropólogo Rafael Quintía integran o equipo encargado polo Concello de Cangas de indagar nas orixes e evolución das danzas tradicionais de Aldán, Darbo e O Hío, así como a posibilidade de que Coiro tivera a súa. É un traballo en tres fases que verá os primeiros resultados a finais de ano

"É moi importante recuperar este patrimonio inmaterial, seleccionar a información e documentación que se poida recoller e poñelo en valor", sinalou onte a concelleira de Turismo e Medio Ambiente, Tania Castro, ao presentar o equipo de traballo que se encargará desta tarefa, escollido "por calidade e prezo" entre as catro propostas que se presentaron. Miguel Sotelo, investigador etnográfico e folclórico, Xulia Feixoo, licenciada en Historia da Arte e musicóloga, e Rafael Quintía, antropólogo e investigador, teñen entre os obxectivos principais "tratar de recuperar toda a documentación ao respecto e a variación nas danzas ao longo do tempo", pois teñen constatado tamén por outros casos que existen modificacións ou evolucións que ás veces teñen unha lóxica social e outras non tanto. Para chegar a conclusións precísase facer "un traballo serio e riguroso", que se desenvolverá en tres fases e que dará a coñecer os primeiros resultados a finais deste ano.

Coñecer a historia deste patrimonio inmaterial, coa súa carga identitaria, os procesos de cambio e que queden documentados para botar man deles agora e no futuro a través dunha publicación específica, páxina web ou calquera ferramenta desde a que se poida acceder a elas están detrás dun traballo serio, fondo e que require moito tempo, segundo coinciden en sinalar os seus artífices. De aí que se estruturen os resultados a tres anos vista, que deberán culminar en 2020. A iniciativa bota a andar cunha primeira fase de recuperación documental en bibliotecas e arquivos, a segunda fase centrarase na busca de fontes orais e en entrevistas persoais, e a terceira será a divulgación en distintos ámbitos, como escolas, colectivos sociais e outros foros.

"Para manter vivas as tradicións hai que coñecelas e poñelas en valor", sinalaron as tres persoas especialistas que farán o traballo, que fan fincapé na "vontade de ser interdisciplinar e transversal" para cubrir todos os aspectos que se perseguen, agradeceron a iniciativa do Concello e tamén a disposición das asociacións de Aldán, Darbo e O Hío a colaborar a aportar o que estea nas súas mans. "Este proxecto ten pleno sentido se os colectivos se implican", resaltaron, e os representantes presentes no acto coincidiron en "poñerse a disposición e colaborar no necesario".

A primeira fase do plan financiarase con parte dos 4.500 euros aportados pola Axencia de Turismo de Galicia destinados a poñer en valor as tres danzas ancestrais declaradas "de interese turístico galego". O coñecemento do entorno polos tres investigadores, vencellados ao Morrazo, a "proximidade coa xente", protagonista da investigación, e a súa implicación no proxecto animaron aos representantes municipais e das asociacións a decantarse por un equipo do que agardan "grandes resultados".