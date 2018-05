Apoyo dentro de la iglesia al párroco

El conflicto del organista ha generado una división dentro de la iglesia y que haya también un grupo amplio de personas a favor del cura párroco. Severo Lobato no ha querido manifestarse al respecto y siempre ha intentado mantener una actitud dialogante con el organista con el que tuvo muy buena relación desde que llegó a la localidad hace cuatro años para hacerse cargo de la parroquia. Fuentes consultadas aseguran que el párroco nunca retiró al organista de los cuidados de la Virgen de Fátima, es más la procesión se celebrará este domingo organizada por otras personas porque el organista y familiares no han querido hacerlo, ni dejar la corona y elementos para que los luzca la imagen. No es porque el cura se lo haya negado como tampoco le ha negado tocar el órgano. Es más, aseguran las fuenets que fue el mismo párroco el que habló con la cofradías religiosas para pedirles que siguieran contando con él cuando se enfandaron con el músico después de que les dejara plantadas el Jueves y Viernes Santo, que se celebraron sin órgano en la excolegiata. Otra cofradía llamó al organista para que fuera a tocar en la pasada celebración de San José Obrero y él se negó como también para tocar en la Inmaculada el último domingo de mayo. y tampoco va a acudir. Estas fuentes culpan al músico de intentar echar un pulso al párroco.