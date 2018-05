Salvador Meira critica la ausencia de Rosa Solla en la junta del Patronato Beiramar

El concejal de Cultura de Moaña y presidente del Patronato Beiramar, Salvador Meira, asegura que hace una semanas, la concejala del PP, Rosa Solla, le criticaba porque estaba desconvocando continuamente la juntas de gobierno de dicho Patronato, a través del cual se ofrecen cursos de formación y se realizan obradoiros de emprego.

Pues Meira señala que a Rosa Solla no le interesa este organismo municipal y prueba de esto es la ausencia de la edil en la junta del miércoles: "Si tanto lle preocupa, debería de asistir ás xuntas do patronato para enterarse e aportar. Unha vez máis queda en evidencia a actitude da señora Solla, onde pasa olímpicamente dun organismo do que foi presidenta e que a pesar de todo desprecia e non valora".