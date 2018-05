Un monumento a Joham de Cangas

Cangas rinde tributo a su poeta medieval Joham de Cangas con un ciclo de conferencias, preámbulo de las Letras Galegas, que ayer abrió el profesor e historiador local Xerardo Dasairas. Insistió en reclamar un monumento al trovador medieval del que ya goza en otras partes, como en Sanamedio, en Beluso (Bueu) y en San Simón en donde comparte monumento con Meendinho y Martín Códax. Lo cierto es que la conmemoración de "No bico un cantar" dedicado en 2016 a los poetas medievales de la ría, pasó sin que ese monumento se llegara a descubrir en su villa natal, algo a lo que no renuncia el concejal de Cultura, Héitor Mera. Asegura que a él le hubiera gustado inaugurar este monumento como colofón a este ciclo para recordar que cangas tuvo un juglar, pero "no pudo ser, aunque la idea es hacerlo".

El ciclo, bajo el título "Johan de Cangas e o seu tempo", se prolongará hasta el 8 de junio con 6 conferencias y bajo la coordinación de la profesora de la Universiad de Santiago, Pilar Lorenzo Gradín, que ayer estuvo presente con el diputado provincial Xosé Leal.

En el salón de plenos y ante un nutrido grupo de personas, Dasairas recordó el 20 aniversario de aquel Día das Letras Galegas de 1998 que se dedicó a Joham de Cangas y los poetas medievales de la ría de Vigo y abordó la toponimia medieval, tomando como referencia el documento real de 1160 en que aparece mencionado Cangas por primera vez como una heredad y sus límites. También incluyó el análisis de documentos anteriores y referencias a los nombres de lugares de procedencia prelatina, latina y germánica abundantes en esta zona.

Completó la charla con otros datos genealógicos que apuntan a que Joham de Cangas perteneciese a la noble estirpe de los Varela, a quien el rey Fernando II le donó Cangas. Dasairas cerró la intervención con un clip de video en el que con el fondo de imágenes medievales y de lugares de la zona, se recitan las tres cantigas de amigo que se conocen del poeta y que colocan a Cangas en la élite de las pocas poblaciones que pueden acreditar el lugar de origen de un trovador o juglar medieval.

La siguiente conferencia será el miércoles 16 de mayo a cargo de Anselmo López Carreira, profesor del IES María Soliño, que versará sobre "A sociedade galega nos tempos de Johan de Cangas". Otros conferencientes serán Ramón Pena, Sara Martínez y David Chao, Mercedes Brea y la propia Pilar Lorenzo.