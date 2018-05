Moaña "plantará" a la Xunta en la inauguración de la autovía a la que sí acudirán Cangas y Bueu

La Consellería de Infraestruturas inaugurará de forma oficial este viernes, a partir de las 10.30 horas en el entorno de la rotonda de Domaio, los dos primeros subtramos de la nueva autovía do Morrazo, técnicamente denominada AG-46. Tras el acto público, estos siete kilómetros de trazado, que antes eran corredor de un solo carril (CG-4.1) entrarán en servicio. Se espera que abran para los conductores al mediodía, contribuyendo por fin a desatascar la PO-551, con importantes retenciones tras el cierre parcial del Corredor en octubre.

A este acto oficial acudirán responsables de los gobiernos locales de Cangas y de Bueu, pero no así de Moaña, municipio por cuyo territorio circulan de forma íntegra estos dos subtramos. Desde el bipartito tanto la alcaldesa (BNG) como la teniente de alcalde (PSOE) justifican este "plantón" en la negativa de la Axencia Galega de Infraestruturas (AXI) para acometer dos reposiciones en sendos problemas causados por las obras "e que nos demandan constantemente os veciños". Por su parte, el alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos, asegura que sí acudirá él como regidor porque considera que la consellería cumplió con los plazos establecidos para realizar las obras, y que la situación es muy distinta a la que se dio en la ampliación del puente de Rande, en donde se inauguraron unas obras que no estaban acabadas.

El alcalde de Bueu, Félix Juncal (BNG), expresa una opinión similar a la de su homólogo cangués. "Fomos convidados as reunións de seguimento e, respectando e sen entrar a valorar as decisións dos compañeiros doutros concellos, pola parte de Bueu non hai ningunha razón para non asistir", argumenta. De hecho, el gobierno buenense fue el único que acudió a la "andaina" del sábado, con la presencia del edil Fidel Castro.

Los representantes del gobierno bipartito de Moaña, que ya no acudieron a la "andaina" programada el pasado sábado por el tramo de Domaio de la autovía, supeditan su asistencia a que la AXI se avenga a negociar estas reposiciones "porque entendemos que os cartos públicos do Concello non deben empregarse para repoñer os problemas xerados polas empresas adxudicatarias de construír a autovía", apunta Leticia Santos.

En concreto, las reposiciones de la discordia son: el mal estado del firme en la carretera de Domaio entre A Cerradiña y la entrada a la autovía y la recogida de aguas procedentes de esta carretera en la zona de Fonte da Tella, en Meira.

En el primer caso, desde el Concello denuncian que el deterioro de la carretera se debe al continuo paso de camiones procedentes de las obras. Desde la AXI alegan que estos deterioros ya existían con anterioridad al paso de los camiones y limitan los daños causados por los vehículos pesados que utilizaron ese acceso durante unos 4 meses.

En el caso de la recogida de aguas, la agencia autonómica defiende que las obras de desdoblamiento del Corredor no implicaron una alteración destacable en el caudal que circula por la red de drenaje, más allá de un 8%.

Desde el bipartito aseguran que colaboran con la Xunta en otros aspectos relacionados con la autovía "como as conexións dos novos puntos de luz" y no entienden la negativa a acometer estas reposiciones. "Temos a man tendida a retomar as negociacións neste apartado para resolver os problemas dos veciños", alega la alcaldesa. Señala asimismo que sus quejas se dirigen exclusivamente a las reposiciones de los dos primeros tramos "non do terceiro, pois entendemos que debemos dar tempo a rematar as súas obras", concluye.

Las responsables del bipartito sí que felicitan a la Xunta por "cumprir cos prazos das obras" y agradecen la implicación por salvar el castro de Domaio "do que agora falta a segunda parte, que é a súa posta en valor".

La reposición que sí está garantizada es el reasfaltado de la bajada de la carretera provincial de Meira de Arriba, también deteriorada por el desvío de todo el tráfico durante los siete meses de corte del Corredor. La Xunta tiene la intención de acometer esta reparación en el mes de junio.

Y mientras están así las cosas, el gobierno de Moaña y Consellería de Infraestructuras tuvieron que acercar posturas estos días para intentar cerrar un acuerdo sobre el suministro del nuevo alumbrado público en la zona de la rotonda de Domaio que por culpa de esto brirá sin iluminación, al menos el viernes.

La alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, señala que "hai boa sintonía para acadar acordo", aunque ayer reconocía que todavía no estaba cerrado y que la consellería quedó en remitir la propuesta. Según ésta, Infraestructuras se encargaría de mantener las farolas del nuevo viaducto sobre la rotodnad e Domaio, porque es un trabajo astante complejo para los operarios municipales; pero el suministro eléctrico lo proporciona el Concello, como en todas partes.