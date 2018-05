Donón quiere habilitar un parking en Red Natura para sufragar las fiestas

Donón trata de sacar partido a su privilegiada situación, la misma que le pone cortapisas para crecer y por la que fue incluida en Red Natura. Los vecinos se reunieron ayer con el alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos (ACE), para examinar las posibilidades de habilitar en una finca muy próxima a la Caracola de Donón, un aparcamiento provisional para vehículos, con el propósito de recoger fondos para las fiestas del lugar.

Los vecinos serían los encargados de acondicionar el terreno y cobraría tan solo la voluntad. El alcalde de Cangas estuvo acompañado en su visita por el jefe de la Policía Local de Cangas, Alberto Agulla. La iniciativa fue muy bien recibida por las autoridades locales, pero su presencia en la zona obedecía a la petición vecinal de saber si el aparcamiento tal y como se concibe es legal. Desde el punto de vista medioambiental parece que el aparcamiento público no ofrece problemas. El gobierno municipal ya habló con Medio Ambiente. Ahora toca ver si a nivel urbanístico habría algún problema o si ofrece problemas con Hacienda. Xosé Manuel Pazos espera que no haya problemas con el citado ministerio, ya que quien gestionaría el aparcamiento es la Asociación de Vecinos de Donón, que se trata de una organización legalmente constituida, no lucrativa y que impone una tasa fija de entrada al aparcamiento, sino que solo pide la voluntad.

El alcalde se comprometió con los vecinos de Donón a examinar todos los posibles inconvenientes y a favorecer en lo que pueda la iniciativa que surgió de los vecinos. Xosé Manuel Pazos asegura que si todo es positivo, en el mes de junio el aparcamiento estaría funcionando.

Hay que señalar que la zona donde está la famosa Caracola de Donón es un lugar que tiene carencias de aparcamiento, como consecuencia de ser uno de los lugares más visitados del municipio de Cangas, porque desde allí se puede apreciar los acantilados de A Costa de A Vela y también las Islas Cíes, además del famoso yacimiento del monte O Facho.