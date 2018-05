Los colectivos quieren dejar la comisión del astillero por los incumplimientos del Concello

Desencanto y desilusión. Son las palabras que definen el estado de ánimo de los colectivos que se integran en la Coordinadora pola Defensa do Estaleiro de Banda do Río. La reconstrucción de la antigua carpintería no es la esperada y a medida que avanzan los trabajos esa sensación de desánimo va en aumento. "O de Purro era quizais un dos asteleiros máis antigos de Europa e agora vai ser un dos máis modernos, pero esa non era a esencia desta actuación", argumentan desde la coordinadora, que incluso entiende que la obra constituye "como mínimo, un engano á xente".

Cuando empezaron a surgir las primeras discrepancias y dificultades con la rehabilitación Concello de Bueu y colectivos acordaron crear una comisión para hacer un seguimiento de los trabajos, un órgano que la Coordinadora ahora se plantea abandonar. "Mantivemos catro ou cinco reunións, pero non se está facendo nada do que plantexamos. Din 'si, si' e logo nin caso. Por razóns obvias non ten moito sentido continuar con isto, é mellor plantarnos e que o Concello faga o que queira sen aproveitarse de nós", aseguran algunos de sus integrantes, que de esta manera confirman las críticas lanzadas por el edil de ACB-SON, Julio Villanueva, en el último pleno.

Desde la Coordinadora en Defensa do Estaleiro citan varios ejemplos para ilustrar su descontento. "As cerchas que se están colocando son de madeira prensada, que quedaría moi ben para un chalé ou para un galpón, pero non para un asteleiro. O mesmo pasa coa cuberta, que vai ser de chapa metálica como se fose unha nave industrial", ejemplifican.

Una de las acciones que más ha sorprendido a los colectivos es el hormigonado del foso situado en el lugar en el que se emplaza la sierra circular para el corte de madera. Se trataba de un hueco imprescindible para que el carpintero de ribera pudiese avanzar en el corte de la madera sin tener que estar agachado o de rodillas. El Concello se ha comprometido con los colectivos a subsanar este error, que para la coordinadora es una muestra "da falta de sensibilidade" hacia lo que a su juicio debiera ser la rehabilitación de este espacio.

Los colectivos entienden que a esta situación se ha llegado por dos razones. La primera es que no se permitió al estudio de arquitectura que ganó el concurso de ideas asumir la dirección de obra [se le encomendó al arquitecto municipal]. La segunda está relacionado con el proceso de desmontaje de la estructura. "Non foi unha desmontaxe, senón que se botou abaixo a estrutura e iso imposibilitou usar boa parte da madeira. Había alternativas para que se puidese usar de novo e garantizar a seguridade da estrutura", insisten.

Estas quejas fueron trasladadas al Concello de Bueu en el seno de la comisión de seguimiento. "Está claro que vai quedar máis bonito do que estaba e o alcalde chegou a dicirnos que ía quedar mellor do que estaba. Ese é precisamente o problema: non tiña que quedar mellor, senón igual", concluyen.