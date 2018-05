El Bloque reclama el acta a sus exconcejales

El BNG hizo pública una declaración en la que lamenta la situación "que lleva a un pequeño grupo de militantes a anunciar su baja de esta organización". Define la decisión de Blanco, Fernández y un grupo de militantes como "la consumación de un proceso de autoexclusión iniciado el 4 de agosto de 2017, con la elección del nuevo Consello Local del BNG de Marín".

Para el BNG, las bajas de Pilar Blanco y Alfonso Fernández "deben venir acompañadas de la devolución de las actas al BNG en virtud del código ético que toda persona que participa en una lista de esta organización firma en su momento, que expresamente establece que el acta estará la disposición del BNG", por lo que "exigimos a Blanco y Fernández que den ejemplo y devuelvan al BNG lo que es del BNG. Es un deber ético y moral".

El BNG de Marín -añade- "afronta esta situación con absoluta normalidad. El BNG no ve mermada su capacidad de trabajo ni precisa una recomposición interna de ningún tipo" y en la asamblea local "estas personas no participaban desde agosto, por lo que su marcha no produce ningún tipo de anomalía interna".

"Por el contrario, el BNG de Marín puede afirmar con rotundidad que estamos en mejor situación que hace cuatro días. El alejamiento de Blanco y Fernández de la organización desde agosto (falta de asistencia y de información a los órganos de la organización y actuación totalmente independiente del BNG) provocó en la práctica una situación de bloqueo y boicot permanente que remata con su marcha", añade.

En su comunicado, el BNG matiza que no va a entrar a valorar las declaraciones realizadas por los dimisionarios. "Evidentemente hay que huir de la famosa foto de Pilar Blanco en una asamblea de otra formación política para preparar las elecciones municipales de 2019 y de la participación de algún relevante ya ex-militante en más de media docena de asambleas internas de esa misma organización política", apunta.

Los portavoces del BNG subrayan que "de nuestra parte no va salir ninguna mala palabra hacia las personas que decidieron, hace ya meses, emprender un nuevo camino al margen del BNG. Si bien lamentamos que este pequeño grupo nunca formulase ningún posicionamiento crítico u opinión en los órganos del BNG. Desaparecieron en agosto sin más". Asegura que seguirá ejecutando el proyecto del BNG para Marín.