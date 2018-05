ACB: "É unha chapuza, cada vez hai máis madeira nova"

El portavoz de ACB-SON Bueu, Julio Villanueva, aprovechó uno de los puntos del orden del día del lunes para deslizar de nuevo críticas hacia una obra de rehabilitación que en su opinión "é unha gran chapuza por parte do alcalde". Uno de los aspectos que más preocupa a la formación política es que el Museo Massó también pueda abandonar el barco. "Sabemos que o museo se está replantexando se colabora co proxecto de musealización", advierte Villanueva, que cree que la Dirección Xeral de Patrimonio también podría hacer lo mismo.

El concejal buenense reprocha que la dirección facultativa de obras se le encomendase a un técnico municipal y no al estudio de arquitectura que ganó en su día el concurso de ideas. "Esperemos que cando chegue o momento de afrontar á humanización da Banda do Río e a construción da piscina municipal non se volvan a cometer os mesmos erros", expresa con un punto de ironía Julio Villanueva, que también critica el caso omiso que el Concello de Bueu está haciendo a la Asociación Os Galos y al restaurador que contrató el gobierno municipal por mediación del propio Museo Massó. "Non sabemos onde están as máquinas que había no asteleiro e o pouco que se salvou está no propio museo", aeguran desde ACB-SON.