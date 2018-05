Teatro infantil, narración oral e música nos seis espectáculos dos "Rechouchíos"

O Concello de Moaña programa seis espectáculos no segundo trimestre do ano do programa de ocio infantil e familiar "Rechouchíos". Nas cinco actividades deste ano acadou a participación de 630 persoas. Nesta ocasión haberá polo menos dous grandes espectáculos ao aire libre, ademais de programar actividades de narración oral, música e teatro infantil.

A primeira será este venres día 11, ás 18.00 horas, na axencia de lectura de Domaio. Trátase do conto teatralizado "Pepiña Maruxiña quere voar", da compañía Barafunda. Trátase dunha historia de constancia e tenacidade para que unha xoaniña acade unhas ás para poder voar.

O venres 18 de maio terá lugar o segundo espectáculo, de teatro infantil. A obra que se porá sobre as táboas do centro cultural Daniel Castelao é "A máquina do tempo", da recoñecida compañía Teatro Ghazafelhos.

O venres 25 de maio haberá un espectáculo de narración oral co título "Isto non é unha caixa", de Sarabela Teatro. Desenvolveráse na axencia de lectura de Tirán.

O venres 1 de xuño celebraráse a primeira das actividades ao aire libre. Trátase dun espectáculo de xogos e teatro a cargo da compañía Paporrubio. Será ás 18.00 horas no parque de Samertolaméu de Meira. Se chove se trasladará ao patio cuberto do CEIP Reibón.

A biblioteca municipal de Moaña, en Quintela, acollerá o día 8 de xuño os contos de tradición oral que lerá Raquel Queizás baixo o título de "Raposadas".

O último acto será a fin de festa antes do verán. Trátase dun espectáculo musical con percusións titulado Vaia Banda!, de Odaiko. Será o venres 15 de xuño no parque da Xunqueira.