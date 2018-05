"Marexada de mulleres" no IES María Soliño

Participantes no obradoiro, co mestre de Arte, o concelleiro de Igualdade e as artistas que o imparten. // G.Núñez

Un mural colaborativo no exterior do instituto María Soliño orientado a homenaxear e reinterpretar ás mulleres artistas e tamén ás que adicaron as súas vidas aos oficios do mar quedará como testemuña da actividade que a vindeira semana coordinarán Basilisa Fiestras e Paula Cabaleiro cun módulo teórico e outro práctico no que participará o alumnado de dúas aulas de primeiro curso de bacharelato de Artes. A actividade forma parte do proxecto "Contando a historia con elas, as artistas", organizado polo Concello de Cangas e que ten ánimo de continuidade en cursos vindeiros, segundo anunciou onte o concelleiro de Servizos Sociais e Igualdade, Tomás Hermelo, durante o acto de presentación.

"Somos máis do 70% de mulleres na Facultade de Belas Artes, pero temos menos do 30% do mercado da arte ou das exposicións", sinalou Basilisa Fiestras, que anima a darlle unha volta á situación tamén desde as aulas. "Imos a meternos en pintura", convidou, para visibilizar artistas que foron obviadas na historia" e tamén mulleres do noso entorno que non recibiron ou reciben a valoración que merecen, particularmente as que traballan no mar. Os seus nomes aparecerán na pintura mural que onte recibiu as primeiras pinceladas, pero que tomará forma o próximo martes e mércores nun obradoiro a celebrar no propio centro de ensino.

Nas aulas, o alumnado achegarase "ás primeiras creadoras que puideron dedicarse á arte de forma profesional, así como as que estiveron sempre á sombra dun home". A brasileira Sandra Cinto será a primeira artista contemporánea de referencia que se abordará neste obradoiro, pero a idea é que lle sigan outras en próximos cursos, segundo anunciaron os promotores dunha iniciativa que tamén quedará plasmada en fotos e videos de todo o proceso.