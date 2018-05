Lores: "Hai que apostar por peatonalizar, se non teremos vilas inhabitables"

La asociación vecinal Banda do Río celebró ayer una asamblea en el Centro Social do Mar para presentar a los vecinos su iniciativa de promover un concurso de ideas para la redacción de un proyecto que apueste por la humanización del barrio. Un encuentro que llegaba un día después de que se adoptase este acuerdo en el pleno y de que algunos residentes mostrasen su malestar por el hecho de que no se convocase antes. Pero antes de esa asamblea el colectivo vecinal organizó una charla-coloquio con el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, que desde su llegada al gobierno local de Pontevedra en 1999 emprendió una política de peatonalizaciones que hoy se ponen como ejemplo. El regidor pontevedrés se muestra muy claro a este respecto: "Hai que reducir o número de vehículos que circulan polo centro das cidades e das vilas e apostar por peatonalizar, se non teremos vilas inhabitables", afirmaba justo antes de la charla.

El título del acto aludía a la importancia y ventajas de la "humanización" de los barrios, un término con el que Lores no se muestra muy conforme y prefiere el de "peatonalización". El alcalde de la capital de la provincia expuso la experiencia de su equipo de gobierno, que reconoció que no lo tuvo fácil para implementar su política de peatonalización. "Hai unha parte de oposición que se debe a desconfianza, ao medo aos cambios, que pode ter un punto razonable. Pero logo está a oposición política, que ás veces non ten sentido porque o que se busca é mellorar a calidade de vida da xente", diferenció.

Fernández Lores reivindica que el espacio público debe ser para la convivencia de los ciudadanos y para la actividad económica. "O espazo público é escaso e non debe estar ocupado polo coche privado. Hai que reducir os tráficos de paso, os aparcamentos para todo o día ou toda a semana e retirar estacionamentos en superficie no centro. Hai que apostar por aparcamentos disuasorios ou soterrados", defiende. El alcalde pontevedrés tira de humor para argumentar algunas medidas. "Hai xente que soe preguntar iso de 'E onde deixo o meu coche?' Sempre poño un exemplo un pouco bruto, pero certo: 'E se comprase unha vaca? Tamén a pon na rúa?' Pois non, terá que buscarse unha garaxe. Se un vive diante da Peregrina, por poñer un exemplo, non pode esperar deixar alí o seu vehículo privado".

La experiencia de Pontevedra le sirve para dar datos y ejemplos sobre los beneficios de la peatonalización de los cascos urbanos: "Reducimos o numero de mortos en accidentes, que pasou de 30 na década anterior á peatonalización a tres na seguinte e a cero mortos nos últimos oito anos; menos accidentes graves; increméntase a actividade do comercio local; reducción da contaminación ambiental e de ruidos; e ata hai unha mellora da saúde por camiñar distancias de un quilómetro ou quilómetro e medio", enumeró. También aseguró que la población en el centro de Pontevedra aumentó en cerca de un 30%, cuando lo que ocurre en otras ciudades es que los habitantes prefieren irse a las afueras porque entienden que hay más calidad de vida.

También dejó un consejo y una reflexión acerca de como afrontar este proceso. "Hai que falar e negociar, facer algún aparcamento soterrado ou algún disuasorio preto. Hai que falar con todoi mundo, aínda que nunca vai haber unanimidade. O que hai que saber é o que se quere facer e, se pode ser en consonandia cos veciños, mellor. Se hai acordo as cousas son máis levadeiras", sentencia Fernández Lores.