Costas renuncia a solucionar el riesgo de caída de árboles en la playa de los Alemanes

El Servicio Provincial de Costas no actuará en la playa de los Alemanes. Hace caso omiso a la petición del Concello de Cangas para que adopte medidas ante el riesgo de caídas de varios árboles cuyas raices están casi en su totalidad al descubierto, una situación que se agravó que ya existía pero que se agravó por culpa de los continuos temporales de este invierno. En una muy escueta carta, la Jefa del Servicio Provincial de Costas, Cristina Paz Curbera (mañana estará en Cangas de visita oficial) contesta al Concello "que en la actualidad, no dispone de medios materiales ni presupuesto para la retirada o protección de los citados árboles; no obstante, no existe inconveniente en que por ese Concello se lleven a caso todas las actuaciones que estimen convenientes para resolver dicha cuestión" . Indudablemente esta contestación irritó al gobierno municipal, en sobremanera a la concejala de Obras y Servicios, Mercedes Giráldez (BNG), que fue quien alertó a Costas del peligro con un completo y detallado informe sobre la situación elaborado por Protección Civil de Cangas. No hay que olvidar que el Concello puso a finales de abril varios letreros en los que se desaconsejaba el acceso a la citada playa de los Alemanes, a los que casi nadie hace caso.

Mercedes Giráldez entiende que el Servicio Provincial de Costas se inhibe de su responsabilidad "por carecer de medios". La edil de Obras y Servicios se pregunta que pasaría si el Concello no dispusiese de medios . "Nin é da súa competencia e a administración titular e responsable tampouco cal él a solución ante un problema como este para garantir a seguridade dos usuarios e usuarias? Resulta sorprendente e moi negativo que a administración central do Estado non dote suficientemente os seus ministerios para un correcto mantenemento. Que reiteradamente recibamos escritos do Servizo Provincial de Costa trasladándolle ao concello os problemas da súa competencia para escapar das súas responsabilidades es que sexa a administración local, a máis preto da cidadanía e que recibe as queixas, que busque solución cos seus escaso medios tanto persoais coma económicos".

Algo parecido sucedió con la rampa de Aldán. Después de numerosas quejas de los vecinos trasladaron el problema al Concello de Cangas, comunicándole que "se é posible" acometa el municipio las obra en la mayor brevedad.

Para Mercedes Giráldez, es un despropósito escudarse en un escrito en aras de la colaboración entre administraciones. Asegura que no es de recibo trasladar a los concellos estos problemas, porque carecen de menos presupuesto y personal que el Estado.

El gobierno local estudiarán cómo afrontar ahora el riesgo de caída de los árboles en la famosa playa nudista de los Alemanes.