La comarca consolida sus banderas azules y logra 12 enseñas por tercer año seguido

La Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC) desveló ayer las playas que este verano poderán lucir la bandera azul. Este año habrá casi 700 banderas azules en toda España y doce de ellas estarán en la comarca de O Morrazo, que repite el número de enseñas del año pasado. Cangas recibe siete distintivos, Bueu cuatro y Moaña uno, que son los mismos a los que aspiraban. A las banderas en las playas hay que unir las distinciones en otras tres categorías: puertos deportivos, en la que repiten Cangas y Moaña; senderos litorales, donde repiten Donón y Cabo Udra; y centros de interpretación, con distinciones para el aula de la naturaleza de Udra y para la de Agrelo, ambas en Bueu.

Un año más Cangas es el municipio con más banderas azules de la comarca y el tercero de la provincia, solo por detrás de las 13 de Sanxenxo y las 9 de Vigo (incluyendo dos en Cíes). Los arenales en los que ondeará este distintivo de calidad son Areabrava, Nerga, Menduíña, Melide, Areamilla, Liméns y Rodeira. Precisamente hace unos días el Concello de Cangas iniciaba unos trabajos de acondicionamiento en el entorno de Rodeira para cumplir con las exigencias de ADEAC, que obligaba a trasladar el campo de voley y a mejorar las dependencias del puesto de socorrismo. Cangas tocó su techo en 2015, cuando logró hasta diez banderas. No obstante, no llegaron a ondear todas: el gobierno local renunción a tres de ellas -Areacova, Francón y Arneles- debido al elevado coste económico. De hecho, el gran reto que afrontan desde ahora los ayuntamientos es la contratación de los socorristas para la temporada estival. Desde Bueu se pusieron ayer en contacto con la Xunta de Galicia para intentar saber cuantos iba a subvencionar. Hace meses ya s envió una resolución anticipada para contratar a doce personas, aunque eso no significa que se sufraguen las doce contrataciones.

Bueu aspiraba a cuatro banderas, las mismas que desde 2014: Lapamán, Portomaior, Area de Bon y Lagos. El gobierno buenense acogía ayer con evidente "satisfacción" el mantenimiento de sus distintivos. "É a confirmación de que a campaña pasada pechouse sen incidencias especiais", apuntan el alcalde, Félix Juncal, y la edil de Turismo, Silvia Carballo. Llegado a este punto el consistorio se empieza a plantear la posibilidad de incrementar la nómina de aspirantes. Una de las viejas aspiraciones es el arenal urbano de Banda do Río, aunque todavía no reúne todos los requisitos necesarios. Aun así, Juncal y Carballo avanzan que en 2019 intentarán presentar una quinta candidata. "Hai varias posibilidades, a elexida vai depender dos resultados das analíticas de auga deste ano", apuntan.

La consecución de las cuatro banderas actuales es una muestra "da nosa vocación como concello de ofrecer uns areais fantástico e un ratios de calidade e servizos como os que reclama ADEAC", dicen desde el gobierno local. La responsable de Turismo sostiene que estos distintivos no son únicamente un atractivo enfocado al turismo. "É un compromiso de ofrecer a toda a cidadanía un servizo de máxima calidade, sen descoidar ao resto das praias, nas que estamos tentanto mellorar os servizos", manifiesta Silvia Carballo.

Por su parte, el alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos (ACE) reconoce que este municipio es de los que tiene más banderas azules, incluso por encima de otros turísticos como Baiona, con 5; o Nigrán, con 3, aunque reconoce que proporcionalmente tiene también más número de playas. Añade que la concesión de las siete enseñas solicitadas por el Concello indica que "se está a traballar na boa dirección. Aínda que a bandeira azul ten un valor simbólico, tamén é un indicador de que as praias que a teñen contan con servizos como o de socorrismo e seguen sendo un reclamo para o turismo que en Cangas é unha parte fundamental da súa economía".Pazos se alegra de que Cangas se coloque de esta manera en un lugar importante y añade que la ciudadanía tiene que saber que se está inviertiendo en este sentido.

En cuanto a Moaña, el concejal de Medio Ambiente, Odilo Barreiro (BNG), asegura que recuperar la bandera de O Con fue siempre un objetivo del gobieno local cuando asumió la alcaldía en 2015, así como ampliar progresivamente el número de enseñas con la de la playa de A Xunqueira. Asegura que si no solicitaron el distintivo para esta playa este año fue por la problemática de la falta de socorristas "xa que sería humillante perder a bandeira pola falla de socorristas". Barreiro asegura que para pedir la bandera para A Xunqueira hay que tener la certeza de que habrá suficientes de estos profesionales.

Para este año, el Concello destinó una partida en los presupuestos municipales y en junta de gobierno ya se aprobó iniciar el proceso de selección para contratar tres socorristas y tres patrones para el puesto de O Con. De todas formas, dice que la intención es poder contratar otros tres socorristas para dotar también de puesto al arenal de A Xunqueira. Esta contratación se realizaría con cargo a la subvención del Fondo de Cooperación Local de la Xunta. El concejal reconoce que el verano pasado lograron contratar dos socorristas más para A Xunqueira, pero en julio tuvieron que cerrar el puesto de salvamento porque uno de ellos coigió la baja por paternidad y no había sustituto. El socorrista que quedó fue trasladado al puesto de O Con. En esta playa, el Concello ha estado realizando las obras que le pidió la Adeac en la última inspección y que consistieron en la readaptación del baño para discapacitados para que cuente con dos apoyos a los lados, también se compraron nuevas banderas de señalización y prismáticos.

Barreiro destaca el esfuerzo que se ha hecho desde el Concello al haber logrado que ninguna playa del municipio tenga el agua con calificación insuficiente, tras conseguir que Sobreira, en Domaio, mejore la suya y pase a ser suficiente. Sobre el resto señala que todas tienen calificación excelente y muy buena.