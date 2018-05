Trobadores do século XXI en Sanamedio

Xosé Leal e Míriam Ferradáns, onte no adro de Sanamedio. // S.Á.

Este sábado e o vindeiro 26 de maio o entorno de Sanamedio revivirá unha parte do seu pasado, esa na que foi un dos elementos de referencia das cantigas de amigo de Johan de Cangas. Neste mes das Letras Galegas organízase neste fermoso lugar un obradoiro para trobadores do século XXI.

Non hai sitio más acaído para desenvolver un obradoiro de poesía centrado nas cantigas de amor, escarnio e maldicir: ao pé da capela de Sanamedio, a mesma que aparece nas cantigas de amigo do trobador Johan de Cangas. Neste privilexiado entorno a multipremiada poetisa Míriam Ferradáns, natural da mesma parroquia de Beluso, impartirá un obradoiro no que os produtos locais e a poesía serán os grandes protagonistas. A iniciativa forma parte dun programa que impulsa a Concellería de Cultura baixo o suxerente nome de "Tintas femias", un xogo de alusións a un dos produtos máis recoñecidos de Bueu, como é o tinta femia, e que ao mesmo tempo é un xeito de reivindicar á muller.

A actividade foi presentada onte coa presenza do concelleiro, Xosé Leal, e da propia autora. Os obradoiros serán os sábados 12 e 26 de maio de 11.00 a 13.00 horas. Terán unha primeira parte de aproximación teórica e unha segunda orientada claramente á práctica e á creación. "Vai ser unha metodoloxía de aprendizaxe moi lúdica e divulgativa para achegarse ao que podían sentir os trobadores", explicaba onte a poetisa.

Pola súa banda, Leal suliñou que este obradoiro ten como obxectivo "poñer en valor a creación literaria das mulleres de Bueu". A elexida para esta primeira edición é Míriam Ferradáns, que nos últimos anos vén colleitando unha importante cantidade de premios. O edil remarca ademais que con este obradoiro poético centrado nas cantigas de amor, escarnio e maldicir preténdese reivindicar o Pergamiño Vindel e "render homenaxe a un dos lugares de referencia destas cantigas".

O outro obxectivo é visibilizar o impacto e a importanica dos produtos locais como fonte de cultura popular. Desde a Concellería de Cultura indican que para participar nos obradoiros é necesaria unha inscripción previa e recoméndase que os participantes teñan más de 16 anos. Para anotarse pódese chamar ao teléfono 986 324338 ou ben escribir comunicacion@concellodebueu.gal.