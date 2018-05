Homenaxe ao esperpento á sombra de Fausto

Co pregón de Silda Alfaro, música popular e comida campestre con degustación de produtos tradicionais como empanadas de pan de millo ou ovos con migas, a parroquia canguesa de Coiro pechou onte o telón das XXIX Xornadas Culturais Festa do Muíño, que organiza a asociación Cacarexo.

"Son Silda Alfaro e simplemente quero contarlles que a miña paixón polo teatro comezou precisamente aquí, nesta máxica parroquia de Coiro". A pregoeira repasou os inicios como afeccionada na Escola Vella, a creación do grupo Matamoura e o seu primeiro papel sobre as táboas cunha obra que viña moi a conto para a celebración desta fin de semana: "A auga de Curros", de Vázquez Pintor que denunciaba "o espolio ao que querían someter as autoridades municipais, aínda franquistas, a esta parroquia, quitándolle a auga dos seus regadíos para un suposto abastecemento da vila de Cangas". A iniciativa fracasou, e a ela tocoulle representar a unha afouta muller do pobo que se enfrontaba á inxustiza. "As mulleres... sempre!", reivindicou.

Nun pregón que compartiu coa música do mestre violonchelista Xosé Ramón Rocha, Alfaro seguiu lembrando as andanzas en Coiro e fixo fincapé no alumbramento da Festa do Muíño por parte de Cacarexo, que ven de poñer en valor un patrimonio herdado para disfrute das xeracións presentes e futuras. "Xa se sabe que aquilo que non se coñece non se ama, e o que non se ama esmorece e morre. Só o coñecemento e o amor son quen de insuflar vida, e aquí de arredor nosa, neste lugar máxico do muíño, temos un gran exemplo", incidiu.

Tamén tivo tempo para repasar a relevancia histórica, arquitectónica, cultural ou tecnolóxica dos muíños, a inspiración para artistas e literatos, a súa integración na natureza e na paisaxe, sendo que de "crear un novo ecosistema" cando xa non moen, ou a invitación que nos fan a disfrutar da natureza, "un goce para os sentidos" que animou a aproveitar creando rutas desde o nacemento dun río "de nomes diversos segundo as paraxes: Bou-Bou, Bouzós ou Río do Sinal".

Coa contorna poboada de xentes degustando os manxares tradicionais ao son do rodicio ou contemplando as pezas do escultor Henrique Prado, Silda Alfaro lembrou a presenza do muíño e da súa filosofía na obra de Valle Inclán "Divinas palabras", na que está a traballar. Reparou nunha pasaxe na que varias persoas repártense por turnos o uso e explotación polas feiras dun parente deforme e orfo, como se foran as maquías dun muíño: "Un, de luns a mércores, o outro de xoves a sábado. Os domingos van alternados", acordan para resolver o preito, nunha aproximación ao esperpento, que é un "xénero moi cultivado pola política" nos últimos tempos.

Tamén para a despedida, a pregoeira botou man do repertorio tradicional:

Permítanme que me vaia,

pois de xantar xa é hora

e aquí, nas airas do muíño,

pra xantar haiche de sobra.