La ría de Aldán, de nuevo afectada por un vertido en la desembocadura del río Orxas

Nuevo caso de contaminación en Aldán. En esta ocasión se registraron vertidos en las inmediaciones de la alameda, justo en la desembocadura del río Orxas, donde una tubería de pluviales acerca la carga contaminante directamente a la ría de Aldán. Se trata de la tubería que fue reparada por la empresa concesionaria del Ciclo Integral del Agua, la UTE Gestión Cangas, pues se encontraba aplastada cuando aparecieron los vertidos del día 18 de octubre del pasado año. La citada canalización vuelve a contaminar una zona privilegiada naturalmente y de una gran riqueza para el sector pesquero. Los vecinos denuncian la inacción y el pasotismo del gobierno municipal, ante los graves vertidos.

El concejal del grupo municipal del PP, Jesús Graña, recuerda que l pasado día 18 de octubre se produjo un gran vertido en la playa de San Cibrán y en la ensenada de Aldán, uno a las 5.00 horas y otro a las 13.00 horas. Ambos acercaron a la playa toneladas de materia fecal. Graña recuerda que a día de hoy el gobierno municipal no aclaró nada del vertido que cubrió con toneladas de heces la playa de San Cibrán. "Nada sabemos da súa orixe nin das analíticas. Devandita vertedura pasou por ser orixinaria dun edificio, dun colexio, dalguna fábrica, dunha fosa séptica, dunha cisterna... Neste tema tamén están, aínda que non se lle espera, a concelleira de Medio Ambiente, Tania Castro, a cal fala ao ditado do que a UTE di, e leva investigando medio ano unha vertedura de toneladas de fecais en San Cibrán sen ter nin a máis remota idea, a día de hoxe, do que ocorreu; ademáis de poñer á fronte da investigación á empresa que puido ser unha das culpables da devandita vertedura", señala Jesús Graña.

Asegura el concejal del Partido Popular que el Concello de Cangas actuó mal desde el primer día, cuando no se contrató a una consultora independiente (al carecer el concello de medios para la citada investigación) para investigar el origen y la naturaleza del este expediente X que fue el vertido de heces en la playa de San Cibrán. Graña está convencido de que dicha consultora cobraría con la sanción correspondiente al infractor.

La importancia del vertido se agrava al ser en una zona de marisqueo y en una ría con catalogación de zona A, donde hubo mortandad de la almeja como consecuencia del vertido del día 18 de octubre del año pasado, según señalan las propias mariscadoras.

Exigencia de medidas

Graña exige al gobierno de Cangas que actúe y adopte medidas para frenar el problema medioambiental más grave del municipio, con consecuencias tan tremendas como acabar con el privilegiado patrimonio natural y atacar a una de las principales actividades de Cangas, como es la pesca, además de ser un problema para la salud pública. "Consideramos que se debe trazar xa un plan para atallar as verteduras, determinar as deficiencias e fiscalizar que a empresa cumpra e teña os sistemas de saneamento e depuración en condicións. O problema é gravísimo e as medidas deben ser urxentes", señala el concejal del grupo popular Jesús Graña.

No hay que olvidar que los vecinos de Areamilla también denunciaron recientemente vertidos en la EDAR de Balea, que está funcionando con un rotor menos desde hace año y medio. El PP reprocha al gobierno que mire para otro lado y no obligue a la concesionaria a que la instalación funcione a pleno rendimiento.