El tope de visitas a Ons se aplaza, pero Medio Ambiente avisa de que no habrá "barra libre"

El cupo de visitantes que la Consellería de Medio Ambiente quiere implantar en la isla de Ons, a imagen y semejanza del que existe en Cíes, tendrá que esperar. La tramitación del Plan Rector de Usos e Xestión (PRUX) del parque nacional continúa avanzando, pero no estará aprobado antes del verano. Esto implica que la entrada en vigor de los topes se pospone, al menos, hasta 2019. Sin embargo, esto no significa que se vayan a reproducir imágenes como las del verano pasado, cuando las navieras optaron por derivar a los visitantes que habían comprado su billete a Cíes pero que no pudieron viajar a este archipiélago debido a la sobreventa de pasajes. La consellería avanza que habrá vigilancia para evitar esta práctica, que pone en riesgo el ecosistema y los recursos de la isla buenense. "Non haberá barra libre", según le trasladó la directora xeral de Patrimonio Natural, Ana Díaz, al alcalde de Bueu, Félix Juncal.

Consellería, Concello y la asociación vecinal de Ons acaban de mantener una reunión para abordar este asunto y otros temas que preocupan a los vecinos. Desde Medio Ambiente explican que dentro de apenas unas semanas arrancará el proceso de exposición pública del PRUX, con lo que se iniciará el periodo de alegaciones. Hay que precisar que el trámite que se efectuó entre noviembre y diciembre de 2017 fue de participación pública, destinado a que administraciones, colectivos y agentes sociales directamente implicados presentasen sus sugerencias a la redacción del plan, que ahora sí estará abierto al público en general. La consellería mantuvo entonces una serie de reuniones con los colectivos y en el encuentro con los ecologistas se comprometió a establecer un límite de visitantes de 1.800 diarios. Durante la reciente entrevista que mantuvo con el Concello y vecinos Medio Ambiente despejó una de las dudas que más preocupaba al colectivo vecinal: los isleños quedarán fuera de ese tope y podrán viajar libremente a la isla. Eso sí, aún hay que ver cómo.

El edil de Medio Ambiente, Adrián Ferrer [que es natural de Ons], y la presidenta de la asociación vecinal, María Jesús Acuña, piden que esta medida no afecte solo a los concesionarios porque solo hay uno por vivienda. "Pediuse que se blinde ao núcleo familiar máis cercano, que non se terá en conta a efectos do cupo, pero hai que ver como", explica el alcalde buenense.

Por otro lado, ayer no hubo reacciones al anuncio de querella de la Fiscalía del área de Vigo contra tres navieras al advertir indicios de un delito continuado de falsedad en documento mercantil y otro de estafa. Las tres compañías en las que se advierten irregularidades son Mar de Ons S.L..,Nabia (Illa de Ons S.L.) y Tours Rías Baixas S.L., multadas ya por la Xunta con 930.000 euros. Aunque en un primer momento estaba previsto que ayer valorasen la conclusión de la investigación, finalmente decidieron mantener silencio a la espera de la decisión del juzgado de guardia que debe decidir si inicia una instrucción.

El Ministerio Público en el mismo decreto acuerda el archivo de diligencias contra la Naviera Rías Gallegas S.L. y Cruceros Rías Baixas. Menciona también a Bahía Sub, cuyos responsables fueron a prestar declaración por estar autorizada también para realizar viajes, pero la firma señala que es la única contra la que no hubo denuncia en ningún momento y que se limitaron a colaborar como testigos