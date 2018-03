Desvelado el misterio de Mourisca

Ni restos procedentes de los incendios...ni restos de un pecio hundido en las inmediaciones de Cabo Udra y Mourisca. Arqueólogos de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural realizaron una comprobación sobre el terreno de los bloques que aparecieron el domingo en el arenal buenense y descartaron tajantemente que pertenezcan a un barco hundido. Según explican desde la Consellería de Cultura se trataría de fósiles vegetales que saldrían a la superficie a consecuencia del temporal marítimo de estos días.

Estos bloques, con apariencia de "piedras negras" o incluso de chapapote, aparecieron en la mañana del domingo en Mourisca, como consecuencia de la borrasca "Félix". Los arqueólogos que los han analizado explican que pertenecen a lo que se denomina un "paleosuelo", que es un suelo fósil e inactivo, formado en un antiguo paisaje y preservado por soterramiento o expuesto prolongadamente en la superficie. En este caso desde Patrimonio entienden que los pedazos que han emergido en la playa de Mourisca proceden de "unha lagoa prehistórica, que o mar está removendo e sacando os fósiles vexetais á praia".

Con esta comprobación se descarta la teoría lanzada por el exbuceador deportivo y antiguo capitán de navío José María Mosquera, que aseguraba que los restos eran madera procedente de un pecio hundido en la zona y cuya existencia comunicó a la Xunta, Estado y Comisión Europea para que se estudiase y se valorase su posible reflotamiento. En 1985 ya comunicó el hallazgo de los cepos de plomo de un ancla romana en la misma zona, que fueron los primeros que se descubrieron en el Atlántico.

Según su mismo relato, en 1991 descubrió lo que parece ser un pecio romano hundido y cubierto por la arena en un ámbito cercano. Esta teoría la ha expuesto en conferencias y en artículos, aunque nunca se ha llegado a comprobar. A este respecto, de momento, desde la Consellería de Cultura no se pronuncia. En febrero de 1999 la subdirección xeral de Protección do Patrimonio Cultural le remitió un escrito en el que manifestaba que para "efectos de avaliar o solicitado [sacar a flote el supuesto pecio] é preciso que nos comunique a situación do pecio e de cantos datos e ou probas contribúan a un maior coñecemento da súa potencialidade". Hasta la fecha Mosquera no ha desvelado la localización de su supuesto hallazgo para evitar acciones de expolio o saqueo. En su opinión se trataría de una nave romana, de dos cubiertas y de unos 40 metros.