Movilizan al helicóptero Pesca I, Guardia Civil y Salvamento por una bengala en Beluso

Pasaban minutos de las 20.30 horas cuando un barco que faenaba en la ría de Pontevedra, a través del canal 16, dio la alarma del lanzamiento de una bengala roja cerca de la playa Loureiro, en Bueu. Fue suficiente para que el 112 movilizara equipos, barcos y personas. La patrulla de la Guardia Civil del mar se pone en movimiento y también Salvamento Marítimo y el Helicóptero Pesca I. Por tierra, una patrulla de Seprona rastreaba la playa con linternas. Un equipo de rescate al que se unen cinco barcos del cerco del puerto de Bueu. Con la ayuda de los potentes focos del helicóptero Pesca I se inicia una búsqueda por la zona de la Illa do Santo, ya en Marín, para continuar por Portomaior, Agrelo, Loureiro, el frente marítimo de Bueu y Beluso. Los polígonos de bateas que hay en este tramo de costa se inspeccionaron con el detenimiento que propiciaba la noche lluviosa que amenazaba temporal. Pero no se encontró ni tan siquiera una mancha de aceite que pudiera significar un accidente con algún barco. Tampoco hubo rastro de ninguna señal de radio, pero aún así la operación de salvamento se mantuvo hasta las 22 horas y 10 minutos, cuando los barcos del cerco comenzaron a llegar a puerto. El operativo de rescate se hizo notar en la población de Bueu, respirando profundamente ante la presencia del Pesca I.

Los marineros hablaban de falsa alarma y hubo quien vio a unos chavales salir a toda prisa de la playa de Agrelo. Pero oficialmente no hay respuesta y no se descarta que cuando se haga de día se inspeccione de nuevo la zona para asegurarse de que no se trata de ninguna urgencia en el mar.