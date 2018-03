Faenando hacia la igualdad

"Queremos contribuir a la visibilización del importante papel que desarrolla la mujer en nuestra organización, en el Puerto de Marín y en el sector pesquero". Con estas palabras inauguró la jornada "As mulleres na pesca: faenando cara á igualdade" el director gerente de la Organización de Productores de Pesca Fresca del Puerto y Ría de Marín (Opromar), Juan Carlos Martín Fragueiro, una iniciativa con la que, continuó, "queremos ayudar a luchar contra las costumbres y estigmas existentes, una labor compleja y que requiere de este tipo de acciones aplicadas, sobre todo, a la educación". Para Martín Fragueiro, "nuestra humilde pretensión es aportar cada año más y mejor información sobre el trabajo de las mujeres".

El acto central de la jornada consistió en la lectura de un informe, y posterior debate, sobre el papel de la mujer en la pesca, elaborado por la profesora de de la Universidad de Vigo María Álvarez Lires, quien denunció "la triple invisibilidad que sufren las mujeres del mar" y marcó como objetivo a conseguir "la promoción del empleo y la igualdad en el sector".

Fomentar el movimiento asociativo de mujeres en el mar, mejorar las condiciones del trabajo, mejorar los procesos de empleabilidad de las mujeres en el sector y promover trabajos de investigación sobre el sector son algunas de las necesidades que apunta el informe, que también insta a "cambiar la consideración de que la conciliación de la vida laboral y familiar es cosa de mujeres".

En este sentido, Álvarez Lires señala que hay que transformar la palabra "conciliación" en "corresponsabilidad de hombres y mujeres", además de mejorar la autoestima de las mujeres y la percepción de su trabajo como fundamental para la supervivencia del propio sector.

La falta de estadísticas desglosadas por sexos, según destacó la autora del informe encargado por Opromar, complica el acercamiento a la realidad del papel de la mujer en el mundo de la pesca.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Marín, José Benito Suárez, felicitó a Opromar por su iniciativa ya que "sentarnos y debatir cómo se puede mejorar la accesibilidad de las mujeres a los empleos pesqueros en las mismas condiciones es un gran paso para alcanzar ese gran objetivo que a todos nos gustaría ver cumplido algún día: el de la igualdad". También intervinieron en el acto la alcaldesa de Marín, María Ramallo, y la directora xeral de Pesca, Acuicultura, Mercedes Rodríguez¡

La clausura del acto corrió a cargo de la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, quien reivindicó la necesidad de "cambiar el pensamiento en todos los sectores porque muchas veces no se nos tiene en cuenta en la sociedad", y defendió el talento femenino. La primera presidenta de una diputación gallega en la historia insistió en la necesidad de dar cifras que expliquen la desigualdad: "La realidad no se puede esconder". Por último, señaló que "no somos capaces de romper el techo del 20% porque no es un techo de cristal, es un techo de cemento armado".