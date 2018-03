La toxina reaparece en las rías y obliga a cerrar más de un centenar de bateas en Bueu

La percepción de que el año 2017 ha sido uno de los mejores para el sector mejillonero, especialmente en Bueu, se corrobora con los datos del Intecmar en cuantos a días de cierre. El polígono Bueu B estuvo cerrado 199 días, mientras que los Bueu A1 y A2 tuvieron 219 y 220 jornadas de clausura respectivamente. Unos números que no se registraban desde el ejercicio 2010, cuando los días de cierre computados no alcanzaron siquiera los 150 días en ninguna de las tres zonas de producción de Bueu. Una situación que no se volvió a repetir ni por asomo en los últimos años.

El sector de la ría de Pontevedra tiene asumido que debido a su ubicación y al comportamiento de las corrientes estos polígonos son siempre los primeros en cerrar y los últimos en abrir. Una regla no escrita que casi nunca falla. En 2016 las bateas de Bueu estuvieron cerradas entre 250 y 296 días; en el año 2015 el cierre osciló entre 271 y 288 días; en 2014 fue entre 234 y 238 jornadas; en 2013 los tres polígonos estuvieron sin poder extraer mejillón 271 días; en 2012 fueron entre 235 y 265 días; y en 2011 entre 229 y 241.