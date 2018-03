Técnicos de ambulancias denunciarán a la empresa por retrasos en el cobro

Técnicos de ambulancias de Bueu, Pontevedra y Marín denunciarán a Ambulancias Pontevedra por sufrir retrasos en el cobro de sus nóminas. Según el sindicato UGT la empresa todavía no les ha satisfecho el sueldo a pesar de que en el convenio se recoge que este deberá estar ingresado antes del día 5. Los trabajadores aseguran que la situación la viven tanto ellos como sus compañeros de la zona de O Salnés. "Nos hemos puesto en contacto con la empresa pero no nos ha dado respuesta de ningún tipo", afirman. Los afectados lamentan que mientras ellos deben satisfacer todo tipo de pagos el día 1, la empresa no hace lo mismo con ellos. Por ello, UGT presentará esta misma semana una denuncia ante Inspección de Trabajo por el incumplimiento del convenio.