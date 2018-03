Sotelo: "Nuestro grupo siempre defendió lo mismo"

El portavoz del grupo municipal del PP en la corporación de Cangas, José Enrique Sotelo, manifestó ayer que la posición de su formación política respecto al Plan de Usos del Puerto de Cangas siempre fue la misma. "Nosotros no estamos contra el Concello, siempre defendimos lo mismo gobernara quien gobernara la Xunta de Galicia: desafectar la zona de usos no portuarios, porque no tiene justificación que al otro lado de la PO-551 exista una zona que pertenece a Portos sin tener actividad portuaria. Pero eso no implica que critiquemos a los responsables del Concello que estuvieron un año sin hacer nada". Asegura que gracias al convenio entre la Xunta y el Concello de Cangas, a principios de siglo, al que alude Mariano Abalo (ACE) se pudo ordenar el frente marítimo.

Sotelo califica al citado concejal de ACE de cáncer de Cangas y le pide que demuestre si el convenio modificó el ámbito de competencia de Portos de Galicia. José Enrique Sotelo acusa a Mariano Abalo de disparar a todo lo que se mueve y le recuerda que la política hay que trabajarla, que no es para pasar el tiempo.