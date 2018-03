El PP pide gestión a Pazos para anular la PassVigo y el alcalde cree que no hay base legal

Quedan 25 días para que la Tarjeta Verde, que ofrece billetes a precio reducido en el transporte de autobús de Vigo -Vitrasa- desaparezca y sea sustituida por la nueva PassVigo a la que solo tienen derecho los vecinos empadronados en Vigo. Pese a ello, nada se sabe de las gestiones realizadas por los responsables de los gobiernos de Cangas y Moaña, para evitar que los vecinos de O Morrazo se queden sin esa "bonificación" y tengan que pagar el precio ordinario del billete, de 1,35 euros..

El portavoz del PP de Cangas, José Enrique Sotelo, pregunta sobre las gestiones que ha realizado el alcalde, Xosé Manuel Pazos desde el 23 de febrero cuando se celebró un pleno en este Concello en el que se trató de la PassVigo. A principios de febrero, el PP había presentado un escrito en el que se advertía de la puesta en marcha de esta tarjeta, aprobada por el alcalde vigués Abel Caballero, y solicitaba un informe sobre su legalidad. A los dos días, los populares presentaron una moción que fue debatida en el pleno del día 23 en la que se pedía un informe jurídico sobre la legalidad en la discriminación en función del empadronamiento en las ventajas de dicha tarjeta, y pedía que de ser favorable, se solicitara via contencioso-administrativo la adopción de medidas cautelares que suspendieran la tarjeta. Curiosamente, dice Sotelo, 5 horas antes del pleno, se les hizo llegar un informe de la secretaría municipal que señala que no se ajustan a derecho dichas ventajas que se pretenden con la implantación de la tarjeta. Pero pese a ello, el gobierno votó en contra de la moción y en esa misma sesión Pazos anunció que se iba a reunir con Caballero, dice Sotelo. Reprocha que una semana después nada se sepa de esa reunión.

Pazos asegura que coincidió con Caballero la semana pasada en un acto en la Diputación y asegura que el alcalde de Vigo quedó en llamarles esta semana. Asegura que no está seguro si hay base legal para impedir la PassVigo, que se le ha pedido a Caballero que demuestre que es legal y que el principal problema lo tienen en este caso Redondela y Mos, adonde llega el Vitrasa "porque a Cangas".

Lo cierto es que sí hay cangueses que usan Vitrasa para llegar a los hospitales de referencia, por ejemplo. En este caso, entiende que si llegado el 1 de abril los usuarios de O Morrazo se quedan sin el billete reducido, la culpa será de la Xunta porque frenó el proceso e constitución del Área Metropolitana para integrar a Vitrasa en el transporte metropolitano. Pazos recuerda que desde principios de 2014, la Tarjeta Verde no se está repartiendo a los vecinos que no estén empadronados en Vigo. Realmente es así, pero muchos siguen disfrutando de esta tarjeta que no caducaba durante varios años.

Contra la Xunta

Desde el Concello de Vigo insisten en que los vecinos de fuera de Vigo no van a pagar más por el billete de bus, sino que todos los billetes serán a 1,35, aunque para los empadronados en Vigo el Concello pagará una bonificación, quiere decir que la diferencia hasta los 1,35 la ingresará el Concello a Vitrasa.Añade que el motivo por el cual el autobús no está integrado en el transporte metropolitano, a través del cual otros vecinos del área podrían beneficiarse de descuentos en Vitrasa, es porque la Xunta tiene recurrida en el juzgado la constitución del Área Metropolitana.

Si Xosé Manuel Pazos muestra sus dudas sobre si hay base legal para combatir la PassVigo ya que lo que aprueba Vigo es una bonificacion en el billete a sus vecinos, no las tiene tanto respecto a la decisión de Caballero de que el nuevo aparcamiento del Concello en el hospital Álvaro Cunqueiro sea gratuito para los portadores de la PassVigo y de pago para el resto. En este sentido recuerda que le da pie para cobrar a los vigueses por aparcar en la playas de Cangas.