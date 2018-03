Portos mantiene que el Plan de Usos no impide la reversión de los terrenos que demanda el Concello

Portos de Galicia salió ayer con la intención de atemperar el temporal que se cierne sobre esta entidad en Cangas, después de la aprobación del Plan de Usos del Puerto de Cangas. Matiza, aclara y trata de convencer de que la aprobación del citado documento no está reñida con el interés del Concello de Cangas de desafectar usos no portuarios para su posterior cesión al Concello de Cangas. Su versión es que la Delimitación de Espazos e Usos Portuarios (DEUP) de Cangas fue aprobada con el consenso del Concello en todo el proceso de redacción, con diversas reuniones entre técnicos de ambas administraciones: dos en Santiago y una en Cangas. Portos de Galicia asegura que en este proceso de redacción y tramitación del llamado Plan de Usos explicó a los técnicos municipales y a la opinión pública que no existe una posibilidad de cesión directa de los terrenos desde Portos al Concello, sino que debe tramitarse la reversión al Estado de los terrenos, un trámite que se prolonga durante años en el tiempo.

Mantiene que el hecho de que la zona de usos no portuarios se mantenga como afectada en el Plan de Usos del Puerto de Cangas obedece a que los terrenos deben calificarse como zona de integración puerto-ciudad. " E precisamente esto foi o que Portos de Galicia fixo constar no DEUP. E decir, que consesuadamente con Concello estableceuse unha calificación dos terrenos que permitan a posibiidade de reversión e así se recolle no no plan. Polo tanto resulta cando menos sorprendente para Portos de Galicia o suposto malestar do Concello de Cangas cun documento cuxo contido coñecía con anterioridade, dado que foi consensuado con seus técnicos e representantes políticos".

El alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos (ACE), para nada habla de consenso con Portos de Galicia y ni muchos menos que supiera con antelación como iba a quedar el Plan de Usos del Puerto de Cangas. El regidor local sostiene que la petición que realizó el gobierno local y toda la corporación municipal es que se desafectara toda la zona de uso no portuario, nada más, que en ningún momento se comunicó al gobierno local que primero había que calificar esos terrenos como zona de integración puerto-ciudad. También señala Xosé Manuel Pazos que ni el propio PP de Cangas cree a Portos de Galicia y recuerda que fue su portavoz, José Enrique Sotelo, quien hizo saltar la alarma por el hecho de que la zona en cuestión, comprendida entre la margen derecha de la avenida 25 de julio hasta la plaza de abastos y los jardines de Félix Soage, donde se celebra el mercadillo. Pazos está convencido que es una estrategia más para dilatar en el tiempo la reversión de los terrenos que se solicitan y afirma que si Portos de Galicia mantiene que es un trámite que se prolonga durante años en el tiempo, lo mejor es empezar cuando antes, y el ente portuario pudo iniciar el trámite y no lo hizo. Menciona también que Costas se está mostrando partidario de las reversiones.

El viernes salió publicado en el Diario Oficial de Galicia (DOG) la aprobación de la Delimitación de Espacios Portuarios de Cangas, pero no refleja la situación en la que queda. Se limita a exponer el acuerdo del consejo de administración de Portos de Galicia del 14 de febrero. El mapa todavía no está subido a la página web de este ente dependiente de la Xunta de Galicia. Por su parte, el PP tampoco da marcha atrás y su portavoz, José Enrique Sotelo, volvió a mencionar que el Concello tendrá que aprovechar el Plan Especial del Puerto que viene a continuación, que sí necesita de la aprobación del pleno de Cangas, para reierar su deseo de que los terrenos en disputa reviertan en el Concello.