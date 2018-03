La campaña de la vieira en Bueu dobla las capturas de 2017 y supera los 18.000 kilos

La Cofradía de Pescadores de Bueu ha cerrado la campaña de la vieira con un total de 18.106 kilos descargados, lo que supone más que la suma de las dos anteriores, desarrolladas en 2017 (con 8.163 kilos) y en 2015 (con 9.620) tras una veintena de años de parón. El éxito de la pesquería se vio reflejado asimismo en una facturación que rozó los 90.000 euros con unos precios que oscilaron entre los 4,50 y los 5,30 euros por kilo, en función de la empresa que asumía la recogida del bivalvo. La satisfacción en el cabildo era evidente, pero no solamente por las cifras, sino también "porque permitiunos desconxestionar outras artes e tamén traballar os fondos e rexeneralos", afirma el patrón mayor de Bueu, José Manuel Rosas.

Con la prudencia que exigen este tipo de cuestiones, Rosas confía en que se haya iniciado el camino para recuperar uno de los productos emblemáticos de la cofradía buenense antaño. "Estamos no camiño, pero todo depende do comportamento das toxinas. Nos últimos tempos están respetándonos, tanto coa vieira como coa ameixa e a navalla, así que se seguimos nesta liña poderase recuperar esta pesquería", afirma el máximo responsable del cabildo. Y es que el movimiento de los fondos, del sustrato, provoca la recuperación del mismo y el incremento del producto tanto en cantidad como en calidad. Los tiempos en los que Bueu contaba con más de una veintena de barcos trabajando a pleno rendimiento durante toda la campaña podrían no estar tan lejos. "Se houbese a seguridade de que isto vai a mellor, habería que plantexar un proxecto de máis envergadura", señala, en referencia a contar con una planta de eviscerado propia. "A vieira de Bueu venderíase en Bueu", sentencia, pero también añade que "non estamos descontentos con este sistema e coas empresas, porque sempre cumpliron e temos moi boa relación con elas".

Las perspectivas son halagüeñas, toda vez que el sector ha podido comprobar que el recurso se encuentra en buen estado. La campaña ha podido ser desarrollada en las tres zonas de la Ría de Pontevedra y las capturas han sido notables. "E a medida que se vaia traballando isto debería ir a máis", matiza Rosas. Por el momento la intención de la cofradía es la de ampliar la duración de la próxima campaña para comenzar en diciembre. Esto permitiría disfrutar de tres meses. Rosas insiste en que "depende da toxina" pero la idea es que los 20 días de explotación de este año se puedan incrementar e incluso duplicar. Lo que está descartado es poder acometer otra campaña a lo largo de los próximos meses. El desove de la vieira y su inferior calidad, así como el lógico menor valor comercial lo desaconsejan.