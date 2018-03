Un documento diocesano vincula dos antiguos Cristos de Tirán a los galeones de Rande

La primera talla del Cristo das Boas Augas llegó a Tirán por mar en 1702, el mismo día -23 de octubre- de la Batalla de Rande. En torno a esta coincidencia gira la nueva investigación del historiador local Manuel Uxío García Barreiro recogiendo un apunte en el 2º libro de fábrica para el culto de la iglesia moañesa de San Xoán de Tirán, que se encuentra en el Archivo Diocesano de Santiago.

Tal y como explica Manuel Uxío García, el documento recoge textualmente: " Veinticuatro reales que costaron a hacer y pintar los brazos de la imagen de un Santo Cristo, que apareció sin ellos junto a esta Iglesia al dicho día que se quemó la flota de España en la Baja de Redondela; también salió otro de mayor bulto que mudó algo de su cuerpo, este se puso y está en la capilla de Nuestra Sra. del Castro".

El investigador resalta el valor histórico que representa para Tirán que en la parroquia coexistieran, desde 1702, dos imágenes del Crucificado "chegadas sen súbida pola ría de Vigo no propio día da Batalla de Rande. É moi posible que fosen arroxadas pola borda de galeóns españois antes de ser queimados en presenza dos barcos de guerra da flota anglo-holandesa".

A través del documento, Manuel Uxío asegura que se conoce que los dos crucifijos llegaron a los alrededores del templo de Tirán el 23 de octubre de 1702,cuando en la mítica batalla fueron hundidos los galeones españoles que habían fondeado en la ensenada de San Simón para descargar el oro, plata y otros metales preciosos procedentes de América.

Ese mismo día llegaban hasta Tirán dos crucifijos que se cree, según este apunte, fueron consecuencia de aquella batalla:"O primeiro deles, que apareceu sen brazos, despois de restauralo por 24 reais, entronizouse na propia igrexa e, sobre o segundo, sinala o texto que saíra co corpo "algo" mudado dun lugar, que non podía ser outro, que o recuncho da praia situado debaixo do templo, á altura da que aínda se chama, Fonte das Boas Augas; fonte desaparecida polo desprendemento do muro onde estaba incrustada; na actualidade, a auga do seu manancial verte directamente á ribeira do mar.".

Añade que teniendo en cuenta que el segundo Cristo se trasladó cara a la capilla de los Remedios, en donde estuvo expuesto durante más de 150 años, "era a propia confraría da Virxe a encargada do seu culto e mantemento; non obstante, como entre 1688 e 1726 non se apuntaron contas no libro dela, descoñecesen os cartos empregados na súa restauración; tampouco constan cargos nin descargos posteriores, ata 1855, ano en que se rexistraron os seguintes:

Ítem doscientos cincuenta y un reales y catorce maravedíes de limosna de caja (peto) en todo el año, incluso la del Santo Cristo y San Mauro que se veneran en la Capilla.

Ítem doscientos sesenta y un reales y ocho maravedíes importe de las promesas que se vendieron en pública subasta, incluso una del Sto. Cristo.

Ítem doscientos reales, importe de pintar la Imagen de santo Cristo de buenas Aguas, hechura de su Cruz nueva, incluso clavos, corona de espinas y más correspondiente, más el Dosel y su pintura, excepto las cortinas que se dieron de limosna.

En este último párrafo, el investigador dice que se alude, por primera vez, al Santo Cristo de buenas Aguas, a la imagen del crucificado que estaba depositada en la capilla del monte do Castro. En lo que concierne al año 1876, en el libro, se contabiliza la siguiente donación: " Vaca que le dieron al Smo. Cristo de las Buenas aguas y a la Santísima Virgen de los Remedios y se vendió en pública subasta por 392 reales y 17 maravedíes".

Al remate del apunte del libro de cuentas de la cofradía de los Remedios, en el año 1882, se anota " ... celebrar la misa de la función de el Santísimo Cristo el día Martes de Pascua y vuelta de la Procesión a la Iglesia ?" En este sentido, el investigador señala que se trata de la primera constancia documental de que, tal y como sucede en la actualidad, "o Cristo que xa se veneraba diariamente na igrexa, o domingo de Pascua dese ano levouse en procesión, xunto coa Virxe dos Remedios, ata a capela para festexalo o seguinte martes e, deseguido, volveron xuntas as dúas imaxes cara ao templo de Tirán. Como contrapartida, tívose que trasladar a festa de San Amaro, honrado tradicionalmente nesa data, ao seu día propio, o 15 de xaneiro". Así lo demuestra un descargo del libro en el mismo año: "Ítem de una Misa Cantada que se celebró al Glorioso San Mauro en su día, importe con todos los gastos, veinticuatro reales".

La fiesta de San Mauro o San Amaro se siguió celebrando en la ermita del monte do Castro el día posterior al de la Virgen en una tradición que continuó hasta después de 1912 cuando desapareció, señala el autor, que matiza que tanto es así que ni siquiera se conserva la pequeña imagen del santo.

No hay confirmación del paradero de las imágenes. La del Cristo das Boas Augas consta en el libro de culto parroquial que "en 1969 mercouse outra imaxe moderna que a substituíu; ao mesmo tempo adquiriuse un segundo crucifixo, de maior tamaño, para penduralo no muro do altar maior, onde se atopaba un retablo do ano 1610 derrubado nesa época. Despois da recente reparación da igrexa de Tirán, cambiouse ao muro norte da nave románica".