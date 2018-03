Alumnos del IES As Barxas pintan a sus abuelas para exponer en el Día da Muller

El Instituto As Barxas de Moaña, con motivo del 8 de marzo, Día da Muller Traballadora, ha organizado una exposición bajo el título "Avoas", en homenaje a las abuelas. La exposición se inaugura este viernes 9 de marzo, a las 12.00 y podrá ser visitada. Las obras expuestas fueron realizadas por el alumnado de Educación Plástica, Visual e Audiovisual de distintos cursos, que dedicó su trabajo a las abuelas "xa que elas son historia viva do que nós somos agora e son memoria do noso pobo. Iso é unha pequeña homenaxe a esas mulleres loitadoras que nos apoian e apoiaron sempre con amor incondicional e tamén unha forma de lembrar con agarimo ás que xa non están connosco". La muestra está comisariada por el alumnado de Economía. Podrá ser visitada en el hall del centro, de lunes aviernes de 9.00 a 14.30 y los lunes también por la tarde, de 16.30 a 18.10 todo el mes de marzo.