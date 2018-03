El alcalde llevará a los tribunales a Portos de Galicia y califica la decisión de afrenta al pueblo de Cangas

Indignación en el gobierno municipal del Cangas por la decisión de Portos de Galicia de mantener la afectación sobre aquellas zonas no portuarias que la corporación municipal, de forma unánime, había solicitado que quedaran fuera de la delimitación del Plan de Usos del Puerto de Cangas, la comprendida entre la margen derecha de la avenida 25 de julio hasta plaza de abastos y los jardines de Félix Soage. En este amplio espacio se ubican la plaza de abastos, la estación de autobuses y la alameda donde se celebra el mercadillo.

El alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos, asegura que Puertos demostró que su único interés es especulativo, porque desde el punto de vista técnico no hay ninguna razón objetiva para que se apruebe el Plan de Usos del Puerto de Cangas sin atender las lógicas demandas del Concello. El regidor anuncia medidas legales contra la decisión de Portos de Galicia y mantiene que la misma es una afrenta a todos los cangueses, además de recordar que las alegaciones presentadas al Plan de Usos del Puerto de Cangas fueron aprobadas por unanimidad. Lamenta el regidor local que en el PP, en vez de cargar contra la Xunta de Galicia lo haga contra el gobierno local.

También menciona que él, el concejal de Urbanismo Mariano Abalo y el gerente de la Cofradía de Pescadores de Cangas, David Fernández, mantuvieron en Santiago una reunión con el presidente de Portos de Galicia, José Juan Durán, donde se le explicaron las demandas del Concello y las de la cofradía (las de esta última sí se tuvieron en cuenta a incluir en el plan el banco de marisqueo de la playa de O Sinal).

Por su parte, el concejal de Urbanismo del Concello de Cangas y portavoz de ACE, Mariano Abalo, emitió un comunicado en el que asegura que es evidente que Portos de Galicia solo tiene en cuenta a Cangas para expoliar al Concello económicamente. Afirma que la raíz de este problema se consolidó cuando, a principios de siglo, el que era conselleiro de Política Territorial, José Cuiña y el entonces alcalde, José Enrique Sotelo, firmaron un convenio que obligaba a Cangas mantener y pagar todo lo que rodea el ámbito portuario sin recibir nada a cambio, "simplemente por unha miseria electoral e por algo que a Xunta estaba obrigada a materializar" .

Abalo también habla de cinismo y doble moral del PP de Cangas, que en lugar de apoyar al Concello se dedica a defender a una Xunta que "despreza a Cangas, non investindo absolutamente nada". El concejal de Urbanismo llevará al pleno las medidas políticas y legales que proceda para defender a Cangas "diante do continuo e provocador desprezo e agresión da Xunta do PP que, por desgraza, aínda conserva votantes no noso concello".