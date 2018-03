La Xunta aprueba el plan de usos del puerto de Cangas sin atender las demandas del Concello

Portos de Galicia se mantiene en sus trece y no atiende la petición unánime de la corporación municipal del Cangas para que el plan de usos del puerto, cuya aprobación publicó el DOG el viernes, excluya de su afección la zona de la plaza de abastos, la estación de autobuses y el espacio donde se celebra el mercadillo. Pasó por alto todo los argumentos de que se trata de espacios no portuarios que deben revertir al Concello y solo tuvo en cuenta las alegaciones presentadas por la Cofradía de Pescadores "San José" de Cangas, en relación a que se refleja la presencia de un banco marisqueo situado en la playa de O Sinal. En el mes de octubre del pasado año, Portos de Galicia, para sorpresa de todos, sostenía que el Concello de Cangas no había presentado alegaciones al plan de usos, sino un informe, que es lo que le competía en este caso, no otra cosa.

Se trata de un duro golpe para la aspiraciones de todos los grupos políticos y del pueblo de Cangas, que ve como va a tener que seguir pagando por la utilización de unos terrenos que no tienen uso portuario. Solo el canon de ocupación por la zona del mercadillo representa 30.000 euros al año, a lo que hay que añadir lo que recauda Portos de Galicia de las terrazas instaladas en calles como la de Montero Ríos. En 2012 los hosteleros de esta calle pagaban al trimestre 1.600 euros por 9 mesas y otros que dejaban en las arcas autonómicas la astronómica cantidad de 7.000 euros anuales, cuando las aceras y todos los servicios son municipales. A lo que hay que añadir las multas que reciben si colocan mesas de más.

La petición oficial del Concello de Cangas a Portos de Galicia es que desafectara y cediera con posterioridad al Concello la zona comprendida entre la margen derecha de la avenida 25 de julio hasta la plaza de abastos y los jardines de Félix Soage. El exalcalde de Cangas, José Enrique Sotelo (PP) ya había iniciado en su mandato gestiones encaminadas para que Puertos de Galicia cediera esta zona. Todos pensaban que el plan de usos portuarios de Cangas abría una esperanza a que esos terrenos sin uso portuario alguno dejasen de pertenecer a Portos de Galicia. Pero no fue así. La resolución de Portos de Galicia de fecha de 14 de febrero de 2018 , y publicada el viernes en el DOG, se limita a mencionar que se aprueba el documento de delimitación de espacios y usos portuarios del Puerto de Cangas, pero sin especificar cómo queda. Añade que la resolución es fruto de un acuerdo adoptado en el Consello de Administración de Portos de Galicia del día 8 de febrero de 2018.

Fue el líder de la oposición y portavoz del grupo municipal del Partido Popular, José Enrique Sotelo, quién indagó y averiguó que Portos de Galicia había decidido no atender la petición unánime del Concello de Cangas y solo responder de forma positiva a la de la Cofradía de Pescadores. José Enrique Sotelo se muestra molesto con la decisión de Portos de Galicia y espera que en el plan especial que se tiene que elaborar ahora y que necesita ser respaldado por el Concello de Cangas, pueda reflejarse el clamor unánime del pueblo de Cangas.