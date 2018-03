El PP critica la pasividad del gobierno municipal

El gobierno municipal de Cangas entero ignoraba el viernes esta resolución de Portos de Galicia, algo de lo que se queja el Partido Popular, que considera que se trata de una prueba más del pasotismo del gobierno municipal. "Fai un ano e despois da insistencia do PP, pois remataba o prazo de alegacións, o pleno aprobou por unanimidade, unha proposta de delimitación que reducía o espazo de competencia de Portos de Galicia o estrictamente derivado do uso portuario. Para o PP resúltalle sorprendente que desde o goberno municipal se obviara a situación deste documento e non se fixera un seguimento puntual da súa tramitación, agora lamentarán os perxuizos graves para distintos negocios. Dálles igual, para eles cantos máis problemas mellor, así poden practicar a única política que saben facer, a do victimismo e a mentira. En tres años de mandato non se coñece xestión, e máis algunhas iniciadas no pasado as pararon". El PP pregunta si el alcalde o algún otro miembro del gobierno se reunió con responsables políticos de Portos de Galicia y en caso positivo, en qué fecha y con quién", señala el portavoz José Enrique Sotelo.

Moción al pleno

El grupo municipal del PP presentará al próximo pleno una propuesta para instar a Portos de Galicia a modificar o espazo del puerto de Cangas de su competencia, teniendo en cuenta la alegación efectuada por el pleno de la corporación municipal durante la fase de exposición pública del plan de usos del puerto de Cangas. También solicita que se inste a Porto de Galicia a la redacción del Plan Especial del Puerto de Cangas, donde en teoría se podría modificar la resolución que publicó el DOG el viernes.

El alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos (ACE) siempre manifestó su recelo respecto a los planes de Portos de Galicia e hizo hincapié en que iba a ser difícil arrebatar a este ente lo que denominada su zona de recaudación.