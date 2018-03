Pastoriza: "Es muy difícil recuperar la Festa da Chuleta, son muchos inconvenientes"

Uno de los promotores de la Festa da Chuleta de Moaña fue José Pastoriza, conocido como "Gobernador". Recuera que la fiesta empezó en el año 1992 cuando con un grupo de vecinos propusieron hacer algún evento gastronómico aprovechando la fama nacional de la carne de este municipio. La fiesta fue creciendo hasta convertirse en uno de los grandes eventos del invierno en el área de Vigo. Se realizaba el 19 de marzo. . Su organización era pooc más que casera, con una carpa, pero se incluyó un programa paralelo de cortadores de troncos que tuvo mucho éxito.

Pastoriza reconoce que tras el accidente que sufrió aquel niño, que resultó herido, dejaron de celebrar la fiesta. Asegura que su organización "ya no era una broma", que pasaba las inspecciones incluso de Ternera Galega y que había mucha burocracia que cumplir y seguros que contratar.

José Pastoriza asegura que todos los años le llaman desde la Xunta para ver si se organiza el evento, la última fue hace solo unos días, y desde 2010 siempre dice que no se hace, sin dar más explicaciones. Esta llamada desde la Xunta indica que la fiesta gastronómica de Moaña era un referente a tener en cuenta entre la citas a nivel de Galicia.

No cree que vuelvan a organizar la fiesta, pero reconoce que muchos vecinos comentan que es una pena que Moaña no aproveche esta fama histórica de su carne. Desde el Concello, la concejala de Turismo, Coral Ríos, asegura que ellos no han planteado su recuperación.