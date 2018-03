El vecino afectado por la inundación del vial en A Guía pide solución al Concello

El vecino afectado por la inundación del camino da Carballeira, en A Guía, en Meira, Aurelio Freire Piñeiro, quiere salir al paso de la últimas manifestaciones de la concejala de Obras, Marta Freire, en las que aludí a que el problema del encharcamiento fue debido a la construción de un muro sin licencia que taponaría la salida historica de las aguas por este punto. Lógicamente, el propietario de ese muro es este vecino que asegura que el objetivo de los políticos es velar por el bien de los vecinos, no amenazar.

Aclara este vecino que desde hace años está sufriendo en su finca la entrada de las aguas de los lindantes y que lleva por lo menos 7 años pidiendo al Concello una solución. Dice que ya lo hizo en la època de Pastoriza y que lo único que realizó el Concello ahora fue asfaltarlo hace un mes taponando las arquetas del desagüe. De ahí que todo el agua se acumula ahora en el vial.

Añade que cómo nadie le buscaba solución a la inundación de su finca, en donde tiene unas diez gallinas a las que muchas veces tiene que poner a salvo de no morir ahogadas, colocó unas piedras para que no sigueira entrando el agua, pero que la solución tenía que venir del Concello con la canalización de las aguas. Aurelio Freire deja claro que él no quiere tener problemas con nadie, pero dice que tiene sus derechos como cotizante para que le solucionen este problema de inundación en su finca.

Reconoce que hace poco tiempo se reunió con l concejal de Obras, Marta Freire, a l qu le expuso el problema y se comprometió a ponerlo en conocimiento, que si pasaban unos días y no se areglaba que volviera por el Concello: "pero yo no tengo ue nadar así, un día y oro, sino que tienen que ser ellos, ue por eso cobran un suedo los que se muevan para poner solución a esto".

Por otra parte, la empresa contratada para la construcción de las obras del nuevo aparcamiento en batería en A Xunqueira, realizaba ayer los trabajos de reparación para evitar que la zona se inunde como ocurrió estos días.