El PP critica que el tripartito supera el tope de gasto por la competencia entre socios

Los informes del departamento económico de Cangas constatan que el gobierno tripartito incumple el objetivo de estabilidad presupuestaria y techo de gasto, con un desequilibrio de 522.756 euros. Lo constata el PP, que considera "moi negativos" los datos oficiales, aunque reconoce que no les sorprende, pues "os tres grupos que forman o goberno están en plena carreira para ver quen é o que máis gasta, e o descontrol é total, provocando xa problemas serios a curto prazo nas contas do Concello", alerta el edil Pío Millán, que lo ve aún más grave en una etapa de mayores ingresos obtenidos "grazas ao incremento do padrón do IBI pola regularización catastral".

Según Millán, el incumplimiento de la regla de gasto es una constante desde que el tripartito cogió las riendas municipales. Así, en el presupuesto de 2015 había una partida para este fin de 2.951.000 euros y se gastaron 3.550.000, una diferencia de 599.000 euros, y el desequilibrio se repitió en los dos ejercicios siguientes, con 514.000 euros de desfase en 2016 y 720.000 euros en 2017.

Este incremento constante del gasto computable, que supera el 25% en 2017 respecto a 2016, "obriga ao Concello de Cangas a aprobar en 2018 un plan de saneamento financeiro que corrixa ese exceso de máis de 2,4 millóns de euros", lo que condicionará "de forma contundente" los importes del próximo presupuesto municipal, insiste Pío Millán, y añade que en dos años los servicios que presta el Concello se encarecieron "máis dun 34%", sin que el vecindario se beneficie de ese "despilfarro" que tendrá "consecuencias graves" si el tripartito no lo frena con eficiencia.